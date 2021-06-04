撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-06-04 18:46

iPhone Cap 圖方法應該很多人懂，大多 iPhone 用家可能會用「電源+音量提高」掣，或小白點 Cap 圖。但其實 iPhone 還有很多 Cap 圖方法，不只可以幫定格最適合的畫面，更可以用語音輕鬆 Cap 圖。

👇👇iPhone 5招必學截圖技巧 語音聲控讀出指令即Cap圖👇👇

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同場加映：iPhone語音解鎖教學｜無需Face ID 讀出自訂語句即時Unlock

不用輸入密碼亦無需Face ID露面就可以解鎖iPhone？不是吧！你可能不相信世界上有魔法，但是可以相信iPhone的語音指令！只要簡單5步的設定，讀出魔法咒語一樣的語音指令，即可輕鬆解鎖iPhone！

👇🏻👇🏻5步設定語音指令【點圖放大睇】👇🏻👇🏻

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同場加映：iPhone慳電教學｜8步設定自動轉省電模式 輕鬆延長30％使用時間

iPhone 低電模式自動化｜iPhone 功能繁多，電量多年來卻沒有多少長進，如果要延長手機的「作戰時間」，就要多多利用 iOS 系統中不同的省電設定，尤其是在早幾代系統已經加入的「低電量模式」，更加可以延長多達 30% 的續航力；而除了手動開啟，各位其實也可以透過幾步設定令 iPhone 根據電量自動進入低電量模式。

👇👇👇按圖放大看 iPhone 自動進入「低電量模式」設定 8 大步驟👇👇👇

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