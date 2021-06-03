撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-06-03 18:59

歐國盃2021｜NowTV／Now E 6個睇波Plan邊個最抵？與友分享一齊睇！歐國盃即將在6月12日正式展開，相信不少球迷都正找最抵睇的方法睇波吧。今次記者就為大家比較多個NowTV、Now E的睇波Plan，看看哪一個Plan最抵Join。

NowTV、Now E獨家平台直播歐洲國家盃，而且歐國盃頻道Now Sports 618台經正式啓動，已購買通行證之用考可已經可收看多個賽事特備節目，包括《歐洲國家盃2020進軍決賽周》、《真心球迷》及歐洲國家盃2016賽事重溫等。

而今次Now更特別加設「歐國盃第三聲道」，由強尼配搭ERROR，再加上多位KOL網絡紅人，如「啱 Channel」Ah Gi、Jackie、「試當真」阿慈、「小薯茄」程人富及阿J等；再加上球圈人士及《電競三子》一起參與，打造全新評述組合，一齊笑住聽，笑住睇波！

「Now隨身睇」手機App及網頁版的歐國盃頻道收看直播賽事時，只需要點按畫面右上角圖案，可邀請3位同樣持通行證的朋友，開「一齊睇」派對，一起睇波，一起歡呼。（林勇攝）

👇👇比較6個不同的歐國盃通行證Plan，看看哪一個最抵Join！👇👇

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同場加映：6月科技界焦點必數 Apple WWDC 2021，預計將推出 Macbook Pro 和 iOS 15。此外其他品牌也有數款手機﹑電競 Notebook﹑耳機等發布。

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同場加映：外國雲端儲存公司 pCloud對100款美國最受歡迎的App做分析，並公布20大最耗電的App，當中有不少都是香港人常用的App，例如Facebook及YouTube等。

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