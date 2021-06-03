Netflix 6月份又有什麼新片上架？除了有煲劇迷至愛的《怪盜羅蘋》第二季，更有《美少女戰士Eternal劇場版》、《咒術迴戰》，絕對會叫人High翻天！記者就精選20部新片，並展示每套動畫、電影、劇集的上架日期，讓各位戲迷勿切期待！

瀏覽全文：Netflix 6月新片推薦 咒術迴戰/美少女戰士 20部動畫、電影推介

Netflix 已是很多人每日不可或缺的娛樂，不論在家「hea」﹑坐車時，甚至是行路途中也會看著 Netflix。雖 Netflix 備受好評，但眾多的影片中總有一些「伏片」，而 Netflix 本身的評分和推薦系統亦不太可靠，想更準確找到高質影片，其實只要用一個插件即可。