撰文：嚴熹曼
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Netflix 6月份將會下架相當多作品，不少都是經典電影，例如浪漫愛情片《人鬼情未了》、爆紅反烏托邦電影《移動迷宮：焦土試煉》、異世界動畫《OVERLORD》等。《香港01》科技玩物頻道精選15套電影及動畫作品，劇迷想重溫好戲就要留意下架日期，萬勿錯過！
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Netflix 6月份又有什麼新片上架？除了有煲劇迷至愛的《怪盜羅蘋》第二季，更有《美少女戰士Eternal劇場版》、《咒術迴戰》，絕對會叫人High翻天！記者就精選20部新片，並展示每套動畫、電影、劇集的上架日期，讓各位戲迷勿切期待！
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Netflix 已是很多人每日不可或缺的娛樂，不論在家「hea」﹑坐車時，甚至是行路途中也會看著 Netflix。雖 Netflix 備受好評，但眾多的影片中總有一些「伏片」，而 Netflix 本身的評分和推薦系統亦不太可靠，想更準確找到高質影片，其實只要用一個插件即可。
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