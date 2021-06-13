撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-06-13 08:30

iPhone 慳電 15 招｜為了應付更繁重的工作，iPhone 近來每代新作都會加大電量，但對於不少用戶而言，iPhone 的電量依然難以支撐一整天的使用。其實 iPhone 系統內有很多細項設定，善加利用的話可以延長不少的 iPhone 使用時間。

iPhone 省電設定、電池保養貼士 15 招

在 iPhone 的預設當中，有不少智能功能設定為開啟，但很多時會動用背景的運算資源，又或是自動連接互聯網等等，做成用戶操作外的耗電，各位 iPhone 用戶除了可以關掉這些設定以外，亦可以利用 iPhone 本身的功能延緩電池的老化、延長 iPhone 的生命周期。

👇👇👇按圖放大看 iPhone 15 個省電設定、電池保養貼士詳細👇👇👇

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同場加映：iPhone 8步設定自動省電模式 輕鬆延長30％使用時間

除了以上的 15 個貼士，iOS 其實還有其他的省電功能，其中一個必須要知道的就有「低電量模式」。

在 iOS 的預設當中，iPhone 並沒有像 Android 手機一般加入自動轉換至低電模式的功能，但其實這般的智能功能早就隨 Shortcut 捷徑功能加入到 iOS 系統當中，只要按以下的步驟設定，iPhone 的電量下降到預先設定的水平，就會自動開啟低電量模式。

👇👇👇按圖放大看 iPhone 自動進入「低電量模式」設定 8 大步驟👇👇👇

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iPhone 13／12s 新功能 18 大傳聞總匯、電量增加18％？

雖然距離 iPhone 13 的發布應該尚有一段長時間，不過在 2020 年 iPhone 12 上市之後，網絡上就有來自供應鍊、分析師等渠道而來的內幕消息，拼湊之下已經令我們對新一代 iPhone 有一定了解，而最新的消息，則顯示 iPhone 13／12s 有可能會加大電量、儲存容量、甚至有全新的粉紅配色！？

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