撰文： 嚴熹曼 最後更新日期： 2021-06-02 14:51

【電子針卡／安心出行2.0／Apple Wallet／二維碼／疫苗氣泡】接種疫苗數字有上升趨勢，未來市民有機會需要出示電子針卡才可以進出公眾場所。「安心出行」更新至最新版本中，新增可以儲存電子針卡至App中，未來亦會開放針卡加入到手機電子錢包，方便市民隨時攜帶及展示針卡。

「安心出行」更新至最新版本，新增可以儲存電子針卡至App中的功能。（資料圖片/歐嘉樂攝）

市民用「安心出行」App已經有一段時間，在即將上架的更新版中，會加入掃描、儲存針卡的功能，讓疫苗紀錄和二維碼儲存在應用程式內。政府強調點子針卡只會儲存在個人手機中，不會備存到任何政府或其他系統，而每次使用時都要輸入密碼或開啓手機的生物特徵驗證，以確保資料安全。

另外政府亦與 Apple 達成協議，未來可讓蘋果用戶將電子針卡直接存入電子錢包Apple Wallet，更方便市民攜帶。

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想盡快接種的市民，記得要先在網上登記。下面拆解打疫苗前5大必知位，邊到打？點預約？立即睇下面懶人包！

👇👇接種新冠疫苗前5大必知位！千祈唔好去錯地方！【點圖放大看】👇👇

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接種疫苗後，市民除了獲得紙本紀錄外，亦可於「醫健通」及「智方便」流動應用程式中查閱接種紀錄。現時「智方便」可以支援「電子針卡」服務，讓市民查閱病毒檢測結果及疫苗接種的電子紀錄。

👇👇【點圖放大看】接種新冠疫苗前，點樣登記「智方便」？👇👇

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同場加映：「智方便+」懶人包｜3分鐘開戶 網上辦續車牌、報稅24項政府服務

「智方便」app簡單網上續牌、報稅！早前政府推出「智方便」app，可以用作個人數碼簽署功能，於網上幾步申請多項服務。尤其近期不少政府服務有限度服務下，如果利用網上申請方法就更加簡便。究竟如何申請「智方便」戶口？下文為大家詳解。

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同場加映：安心出行懶人包｜今起必用！一文看清8大使用/安裝重點+下載連結

安心出行App懶人包！由今日2月18日，港府正式放寬食肆及部份公共場所的限聚令，大家終於可以4人共聚晚飯、做Gym、打波睇戲等。不過前題是需要使用「安心出行App」或登記身份證資料等才可入場。 始終用手機App「打卡」更方便，今次就為大家分析使用安心出行8個重點，包括那些場合需要用？如何下載、使用？舊手機、iPhone用得嗎？

👇👇即睇「安心出行App」安裝、使用等8個必要認知的重點👇👇

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想知下載「安心出行」APP前有乜必知要點？即睇全文：安心出行懶人包｜今起必用！一文看清8大使用/安裝重點+下載連結