撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-06-20 07:00

WWDC21 提到香港的 Apple Watch 用戶也可以透過「家人共享設定」功能，讓沒有 iPhone 的家庭成員，也能夠透過 Apple Watch 開啟部份額外功能，如撥打電話﹑傳送訊息﹑分享位置等。香港也有兩個電訊商推出相關計劃，一張 eSIM 令 Apple Watch 的性能「解鎖」。

兩⼤電訊商⽀援 Apple Watch「家⼈共享設定」

現時香港有兩間電訊商支援Apple Watch「家⼈共享設定」功能，包括數碼通和 csl.，能使用 iPhone 為為配備流動網絡功能的 Apple Watch 分享網絡數據，而且管理 Apple Watch 的部分功能。

數碼通「家⼈智共享」設定及⽀援平均⽉費 $21（視乎服務計劃⽽定） csl 家⼈共享服務啓動⽅法及網絡計劃資料⽉費 $22-28（視乎服務計劃⽽定）：

兩者同樣完成登記後，將可在 Apple Watch 自動下載及啟動 eSIM，讓 Apple Watch 可連接流動網絡。只要透過「家人共享」，Apple Watch 用家就算沒有 iPhone，也可以使用 Apple Watch 來撥打電話、傳送訊息，以及分享位置等。

👇👇Apple Watch家人共享設定教學👇👇

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資料來源：Apple﹑SmarTone﹑csl.

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