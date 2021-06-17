撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-06-17 18:12

6月17日，Leica（徠卡）日本宣佈了該公司首款原創5G智能手機「LEITZ PHONE 1」。這部手機將於6月18日開始接受預訂，發佈時間目前定於7月或更晚。含稅價格為187,920日元（約合港幣13,187元）。

這台以Leica品牌命名的「LEITZ PHONE 1」附帶一塊防塵外殼，後方的19mm/F1.9鏡頭還額外配有一個金屬鏡頭蓋。配置方面，這台手機搭載高通驍龍888 5G，12GB運存，256GB存儲空間（有一個最大可支持1TB擴展大小的micro SD卡槽），屏幕則是6.6吋Pro IGZO OLED顯示屏，最大屏幕刷新率達到了240Hz。電池容量為5000mAh，機身也達到了IP68防塵/防水標準。

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LEITZ PHONE 1運行於Android 11系統，還有一套單獨定製的單色UI界面。這部手機是由位於德國慕尼黑的Leica設計工作室設計，產品的製造則是與已經合作過多次的Sharp合作完成的。

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