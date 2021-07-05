撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-07-05 17:41

多少人是沒有耳機就不自在，甚至沒聽歌在街上也要戴住降噪耳機？雖然打機﹑搭車﹑做運動時都不能沒有耳機，但太長時間戴AirPods Pro又會導致耳朵痕癢或發炎，這可能與你使用方法不正確有關。

為什麼長戴AirPods Pro會耳痛／發炎？

Apple 指出 Airpods Pro 的物料有機會對皮膚造成過敏，矽膠耳塞物料包括採用鎳、丙烯酸鹽、甲基丙烯酸酯，而丙烯酸鹽和甲基丙烯酸酯很容易導致皮膚過敏，如膠布亦有丙烯酸鹽，長時間使用或會出現痕癢情況。除了對物料過敏外，用戶的一個不良使用習慣都有機會導致耳朵發炎，想知詳情可放大下圖了解：

👇👇長戴AirPods Pro耳痛？3個原因可致中耳炎👇👇

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👇👇👇按圖放大看AirPods Pro清潔步驟教學👇👇👇

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資料來源：Apple

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iPhone都有隱藏功能？不是喔！其實這些秘技，只是大家平時好少這樣用到，所以多年以來都不知道，原來有些簡單的手勢就可以輕易操作頁面。各位蘋果忠粉，以下15個秘技是否全部都知曉呢？

👇👇15個少人用但超實用iPhone秘技【點圖放大看】👇👇

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同場加映：Android用戶快刪！580萬人中招 9個App含木馬病毒偷Facebook密碼

Android病毒／木馬｜雖然 Google 已經在 Play Store 上設下重重保護機制，但針對 Android 系統的安全威脅卻依然此起彼落，最近又有 9 個 Apps 被發現會以偽裝手段竊取用戶的 Facebook 帳戶、密碼，其中包括星座、健身以至極多人會下載的相片編輯 Apps。

👇👇👇按圖放大看 9 個植入 Facebook 木馬 Android Apps👇👇👇

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