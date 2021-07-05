Samsung Galaxy S22 Ultra概念圖曝光　配Olympus巨型鏡頭1月推出

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

近期有傳 Galaxy S22 Ultra 將會採用 2億像素鏡頭，聽聞將會與相機品牌 Olympus 合作，提升相機功能。而海外媒體 LETSGODIGITAL 更根據傳聞製作預想圖，從概念圖所見六鏡頭主相機的設計真的相當吸引。

引述 LETSGODIGITAL 所製作的預想圖，從圖所見，Samsung Galaxy S22 Ultra 將會沿用今代 Galaxy S21 系列手機的鏡頭設計，主鏡頭會設置在機背左上角，而主鏡頭下方則會放置四個副鏡，前後合共六個鏡頭。

+4
+4
+4

從圖中所見，邊框與機背相機融合，主鏡頭內圈部份寫上 Olympus Camera 的字眼。另外有傳聞指出將會加上屏下自拍鏡頭及 AMD GPU，但一切有待官方公司作準。最後預計 Galaxy S22 Ultra 將於1月份正式推出。

延伸閱讀：Samsung Galaxy Z Fold3發布臨近有新圖　三色機身、屏下前鏡曝光▼▼▼

+5
+5
+5

👇👇相關圖輯：回顧Samsung Galaxy S21 Ultra 5G的5大獨有賣點、詳盡規格、售價以及機身細節慢慢睇👇👇

+24
+24
+24
Samsung傳夥Olympus提升攝力！這款新機大升級　料配2億像素相機
Galaxy S21 Ultra攝影評測　1億像素有多強大？8K片令人驚嘆？
Samsung Galaxy Z Flip3多圖流出　即睇4種配色、機蓋副屏更大
Samsung Galaxy Z Fold3/Flip3推出日期曝光　S21 FE因這理由延遲
Samsung Galaxy S21 FE機身／價格曝光　配備S888晶片成系列最平
iPhone 12 Pro Max、Galaxy S21 Ultra攝影評測　長焦／人像對決
Samsung Galaxy S21︱直屏曲屏有咩分別？即睇曲面螢幕六大優缺點
Samsung Galaxy S21配主攝+超廣角+雙長焦　拍微電影都無問題？

延伸閱讀：

小米又一旗艦上市，Mi 11i 開價3,999起！

手機可變成Scanner﹐必裝應用 CamScanner

【本文獲「Mobile Magazine」授權轉載。】

請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。