撰文： Mobile Magazine 最後更新日期： 2021-07-05 15:33

近期有傳 Galaxy S22 Ultra 將會採用 2億像素鏡頭，聽聞將會與相機品牌 Olympus 合作，提升相機功能。而海外媒體 LETSGODIGITAL 更根據傳聞製作預想圖，從概念圖所見六鏡頭主相機的設計真的相當吸引。

引述 LETSGODIGITAL 所製作的預想圖，從圖所見，Samsung Galaxy S22 Ultra 將會沿用今代 Galaxy S21 系列手機的鏡頭設計，主鏡頭會設置在機背左上角，而主鏡頭下方則會放置四個副鏡，前後合共六個鏡頭。

+ 4 + 4 + 4

從圖中所見，邊框與機背相機融合，主鏡頭內圈部份寫上 Olympus Camera 的字眼。另外有傳聞指出將會加上屏下自拍鏡頭及 AMD GPU，但一切有待官方公司作準。最後預計 Galaxy S22 Ultra 將於1月份正式推出。

延伸閱讀：Samsung Galaxy Z Fold3發布臨近有新圖 三色機身、屏下前鏡曝光▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

👇👇相關圖輯：回顧Samsung Galaxy S21 Ultra 5G的5大獨有賣點、詳盡規格、售價以及機身細節慢慢睇👇👇

+ 24 + 24 + 24

延伸閱讀：

小米又一旗艦上市，Mi 11i 開價3,999起！

手機可變成Scanner﹐必裝應用 CamScanner

【本文獲「Mobile Magazine」授權轉載。】