撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-07-03 07:00

6﹑7 月有多款真無線耳機推出，包括 Sony WF-1000XM4﹑Beats Studio Buds﹑Pixel Buds A-Series 等，喜歡耳機的讀者一定不能錯過。同時，WWDC21 上公布的 iOS15﹑iPadOS 15 和 watchOS 15，推出了公開 beta，想在 iPhone 13 推出前先睹為快，也能為裝置更新。以下將總匯 6﹑7 月有什麼必睇的科技新品。

1﹑Samsung Galaxy Book Go

首款採用Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2 處理器的手提電腦，配有 14 吋螢幕，搭載 4GB／8GB RAM 和 64GB／128GB 儲存，更支援 4G LET 上網（另有5G版），以349美元出售，CP值貌似很高。

iOS 15（Apple圖片）

2﹑iOS 15 公測

WWDC21 上公布的 iOS15﹑iPadOS 15 和 watchOS 15，已可以在 beta 中下載使用。不論是 iOS 15加入的專注模式、全新通知體驗，還是 iPadOS 15 針對多工改善的介面，都可以在公開 beta 到先睹為快。

👇👇一次過睇 15 件 6／7月新科技產品總匯 NightWatch 創意實用 Apple Watch 用家必睇（按圖放大了解）👇👇

+ 11 + 11 + 11

同場加映：2021旗艦手機回收價 iPhone保值神話破滅 35款手機誰是跌價王？

手機回收價｜2021 年已經過一半，不同手機廠商都已經將旗下的上半年旗艦發布，此時絕對是換機的好時機。除了另外找一大筆錢「Full Pay」買新機，不少人也有興趣知道自己手上機種的 Trade-In 價，好讓舊機的「剩餘價值」為新機入手省上一筆。



《香港01》科技玩物記者從不同渠道搜羅過去三年（2018年至2020年），在香港市場推出過的旗艦機回收價，好讓大家在換機前參考。

👇👇👇按圖放大看： 2018~2020 年間手機回收參考價（2021年7月更新）👇👇👇

+ 14 + 14 + 14

想睇其餘16款手機回收參考價？即睇：2021旗艦手機回收價 iPhone保值神話破滅 35款手機誰是跌價王？

同場加映：$5000消費券買iPhone攻略 Apple Store收八達通？這平台回贈最高

消費券將在 7 月 4 日至 8 月 14 日接受登記，Alipay HK﹑WeChat Pay HK 和 Tap & Go 將分兩期發放，八達通則分三期，不少人都已經想定用來買什麼。根據消費券的使用期限，就算分開兩期發放，其實仍有時間可以一次過用盡$5000，而全部派發的10～12月正是新 iPhone 推出的時期，應該很多人想用消費券換 iPhone。以下將公開消費券買 iPhone 應用那一個支付平台更好，以及分享應去 Apple Store買還是買 Gift Card 更好。

👇👇Apple Store／iPhone經銷商支援的消費券電子支付方法一覽👇👇

+ 6 + 6 + 6

想知消費券哪個平台買iPhone 最高回贈？即睇：$5000消費券買iPhone攻略 Apple Store收八達通？這平台回贈最高