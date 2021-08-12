M1 Mac必用Parallels Desktop 17，行Windows 11、macOS雙系統更方便，效能比上代更高！Apple M1晶片推出後，雖然令iMac、MacBook等效能比起以往Intel提升不少，可是刪除了Bootcamp功能令不少果迷未能再安裝Windows行雙系統而煩惱。最新一代Parallels Desktop 17不單可令M1 Mac可安裝Windows 10／11外，功能及效能都大幅提升，打機、工作、雙系統間資料互用都方便不少。

究竟還有什麼升級重點？立刻詳細解說。



Apple M1晶片去年推出後，不少果迷大為驚嘆效能比以往大幅提升很多，無論工作、遊戲、續航力都大為提升，可惜因為系統架構不同，因而內置的雙系統Bootcamp功能卻被刪除了。幸而一直為Mac系統打造「虛擬主機」功能、最新版本Parallels Desktop 17加入了M1晶片macOS的支援，終於可以在macOS上安裝Windows 11／10等多個系統。

而且，今次新版本還有不少功能及效能上大幅升級，如專門為M1晶片或Windows 11效能、設計上強化，以及加入非常實用的文件drag and drop（拖放）功能，令就算用家同時運行雙系統時，都可以無間斷使用文字、圖片或文件等。

可以直接將不同系統上的文字或圖片等內容，直接drag and drop拖拉至另一系統中使用，非常方便。（官方圖片）

而且可以同時安裝多個不同虛擬系統（VM），同時行雙macOS都沒有問題。（官方圖片）

👇👇即睇Parallels Desktop 17值得Mac用家升級的7個重點👇👇

+ 7

Parallels Desktop Pro Edition比一般版有更多強大功能，如鬆將鏈結複製轉換成獨立的虛擬系統。同家只需要在 Parallels Desktop 17 for Mac Pro Edition 中只需按兩下，就能從鏈結複製建立獨立的虛擬系統。以及Visual Studio 外掛程式旨在於獨立 VM 中偵錯程式碼，亦支援配備 Apple M1 晶片的 Mac 電腦等專業功能。

簡易鏈結複製建立獨立的虛擬系統（官方圖片）

同場加映：Apple Back to School 2021 香港區的優惠終於推出，Apple 教育商店買精選型號的 Mac 和 iPad，即免費送一隻 AirPods，更可以加錢升級 AirPods 2 或 AirPods Pro。



👇👇Apple Back to School 2021 9大優惠一覽👇👇

+ 16

睇全文 👉Apple Back to School 2021｜買Mac﹑iPad送AirPods 9大優惠一覽

同場加映：消費券登記申請｜iPad／iMac 12件值得入手蘋果產品 附網店優惠



👇👇盤點值得用5000蚊消費券購買的12款Apple產品👇👇

+ 8

想睇埋最近不同網店的Apple產品優惠？即睇：消費券登記申請｜iPad／iMac 12件值得入手蘋果產品 附網店優惠