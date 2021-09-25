iPhone 13換機準備｜舊iPhone有線／無線備份、資料傳輸3大方法

iPhone 13 換機資料傳輸／備份｜iPhone 13 系列在 9 月 24 日就正式發售，雖然新機對比 iPhone 12 的更新不算大，但預料一樣會掀起 iPhone 用家的升級／換機潮，如果想在新一部 iPhone 13 上都看到／用到舊機上的資料、相片、影片甚至 Apps 及其當中的紀錄的話，換機前最好就準備一下 iPhone 的備份。



舊 iPhone 備份、資料傳輸 3 大方法及優劣分析

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【1】連接電腦備份

第一個方法，就是將舊 iPhone 以 USBLightning 線連接至 Windows PC／ Mac 電腦，再利用 PC 內的 iTunes／Mac 的 Finder 將手機資料完整備份，待新機到手後就可以選擇由電腦回復資料。

此方法可保存完整手機備份、資料傳輸的過程亦沒有太大技術含量；另由於備份時不需要有新機在手，對於換機的用戶而言有更大彈性。然而現在的 iPhone 容量動軏 100GB 以上，備份檔案的體積亦水漲船高，讓其長期霸佔電腦硬碟空間的成本相當高，桌上機還好，但換成空間彌足珍貴的 Notebook 就不太划算。

【2】iCloud 雲端備份

只需要將iPhone連上電源，以及在設定內開啟了「iCloud備份」，便可以將手機的資料上傳的 iCloud 雲端硬碟內。新機開機設定時可以選擇「從 iCloud 下載」，即可以將舊機的雲端備份過戶到新的 iPhone 之內。

由於 iCloud 備份主要在日常進行，故用戶不需要另外連線作備份、無痛無束縛，而且同樣地不需要舊 iPhone 在手就可以完成資料傳移。不過這個方法的缺點亦十分明顯，就是超級昂貴－iCloud 的免費容量只有每人 15GB，但 iPhone 的容量動軏過百，如果不課金買雲端容量的基本不能用到這個方法。

【3】直接機過機

將新iPhone啟動後放在舊iPhone旁邊，舊機便會出現「設定新iPhone」的選項。在用舊機掃描立體球型編碼、FaceID 認證之後，即可以選擇「從iPhone轉移」選項，直接從舊機將資料傳送至新的 iPhone。

此 iPhone 備份方法勝在夠簡單快捷，100GB 的資料平均只需要 1 個小時的時間作傳輸，但需要舊機同時存在並且運作正常，對於壞機或想要 Trade-in 換機的用戶都可能構成一定的障礙。

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