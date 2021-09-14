iPhone 13 系列即將發布，如今更流出 2022年新品的消息，除了 iPhone 14 有可能取消 mini 機款之外，也傳出相宜的 iPhone SE 3 將於2022年上半年上市。



分析師郭明錤表示，Apple 將於2022年上半年推出新的 iPhone SE，該款手機將支援 5G，而定價也比 iPhone 12 mini 還要便宜。

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Twitter 爆料人士 Majin Bu 還發布了 iPhone SE3 的渲染圖，並包括多款配色，共有紅色、藍色、橙色、綠色、黃色、粉色、淺藍色、淺黃色、淺綠色及紫色。根據微博博主 ＠熊貓很禿然稱，iPhone SE 3 搭載瀏海屏，採用 A14 芯片。不過消息同時指出推出時間越遲，越有可能採用新的處理器。

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