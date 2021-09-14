近日每天都有iPhone 13的消息。從最早曝光的外觀，到之後的核心參數、鏡頭參數，再到最終連國行機型的售價都一併曝光，這在前幾年是從未見過的。而至於iPhone 13的發布時間，幾乎全世界都猜到了是9月第三周的周二，而蘋果卻在上周才官宣，這個世界目前似乎只有蘋果不「着急」。



而在iPhone 13系列發布前夕，「着急」的網友在昨天曝光了iPhone 14系列的真機機模……

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01/ 「iPhone 14」優缺點盤點 可信度其實蠻高

iPhone 14系列的照片公布後，人們確實都「信」了。首先來看看iPhone 14的特點：

1、「劉海屏」徹底不見，改用挖孔屏的方案

2、中框繼續加固，採用鈦合金材質

3、和iPhone 4相似的圓形音量按鍵

4、屏下Face ID？需要證實

當然，也有幾點遺憾：

1、屏下鏡頭並沒有出現，最終使用了安卓機已經用了很久的挖孔屏

2、鏡頭的設計使得手機更厚

3、依舊是Lightning接口而不是type-C

4、屏下指紋？

如果曝光的「iPhone 14」只是一張渲染圖，那麼網友們只會看看熱鬧，覺得這又是某位PS大師的傑作，但隨着渲染圖一併出現的卻是真機的機模，據業內人士曝光，這款機模出自某知名手機設計師。

目前對於真機機模的真實性，存在爭議點，這會不會是蘋果iPhone 13已經捨棄掉的方案？答案是有可能的，但蘋果早2019就曾曝光過類似挖孔屏幕和屏下Face ID的專利和方案，因為一些眾所周知的原因擱置至今，但從目前真機機模所呈現的形態，這就是「iPhone 14」的消息是基本可靠的。

相關圖輯：iPhone 13鐵定9月15日發布，即睇10大傳聞▼▼▼

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02/ iPhone 14的出現將打亂用户的購機理念

在曝光真機機模後的不到兩個小時，iPhone 14的全系參數也隨之曝光了。

iPhone‌ 14規格（@DSCCRoss/Twitter圖片）

針對這張「iPhone 14全系參數表」能夠得到很多訊息：

1、由於外觀磨具大改，iPhone 14的mini款取消了

2、6.68寸大號的iPhone 14出現，命名為「iPhone 14 Max」

3、仍然是iPhone 14 Pro和Pro Max採用120Hz高刷屏，LTPO技術並沒有下放到iPhone 14，也就是說「普通版」依舊是最高60Hz

4、A16晶片確定採用4nm工藝，或仍然是台積電工藝

5、屏下隱藏式Face ID首次出現在iPhone中

晶片從現有的5nm升級到4nm；大號的iPhone 14 Max出現可能會成為最暢銷機型，雖然沒有能夠1-120hz切換的LTPO屏幕，但是仍然是三攝的配備是可取並值得關注的，你可以把它理解為一個沒有LTPO等屏下技術的簡配版iPhone 14 Pro Max。

如果參數為真，一定會改變絕大多數用户的現有的購機計劃！

1、原本喜歡單手操作小屏的用户，iPhone 14系列中取消了mini款，只能轉投13mini或是12mini。

2、iPhone 13 Pro Max頂配版國內售價已經高達人民幣14099，iPhone 14 Pro Max有着更多的屏下技術、更優秀的A16晶片，起售價會進一步提高門檻，頂配版或許超過哦15000，這不得不讓一些用户人群去選擇更低容量的機型，降低購機費用。

3、iPhone 14 Max看似只是加大號的iPhone 14，但是由於配備了和Pro/Pro Max相同的三主攝，那麼這將是iPhone 14系列中的黑馬機型，也將是用户和黃牛關注度最高的機型，以至於讓一些原本選擇iPhone 14的用户會增加預算去選擇Max款。

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03/ 寫在最後：iPhone 13「毀」於「14香」

從現在曝光的iPhone 14系列來看，即將發售的iPhone 13越來越像「iPhone 12s」，而iPhone 14才是iPhone 12系列的「大改款」。

值得再等一年的不是iPhone 14，而是iPhone 13，或許現在說iPhone 13如何如何不行是尚早的，畢竟它還沒有正式發布，但iPhone 14在這個時間曝光，無疑給13系列潑了一大盆冷水。

iPhone 13系列可能真的是一次試水或是過渡。這是蘋果首次使用LTPO屏幕，在不同的使用場景將任意切換1-120Hz，而隨着iOS 15系統的不斷完善，將會有更多新奇的功能誕生，而明年這個時候，經過一年的時間不斷迭代，iPhone 14系列配合iOS 16系統將會更加成熟。

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iPhone 13系列不是不優秀，而是iPhone 14系列從現在來看確實發力過猛，讓用户已經對目前的iPhone 13系列基本無感，而從本周外媒的調研數據來看，現有的iPhone用户只有不到20%將會選擇購買iPhone 13，恰恰證明了現在的iPhone即便將劉海變小；把屏幕提升到120Hz，用户對於「擠牙膏」的做法還是毫不買賬的。

所以，你要不要為了iPhone 14再等一年呢？

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】