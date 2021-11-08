在Netflix看過超正電影、劇集想推介給朋友看，卻忽然想不起劇名？原來Netflix可以翻看你從開戶以來所有睇片紀錄，更可以一次過下載成Excel檔案方便查閱！你還可以利用這秘技，秘密查看家中小朋友、男／女朋友平常的睇片習慣，即睇教學。



想偷偷觀察家中小朋友／大朋友觀看過甚麼片集，可以用以下方法：

小朋友看過甚麼影片？可用以下方法暗中監察（設計圖片）

👇🏻👇🏻👇🏻6步驟翻查Netflix 觀看紀錄(點圖放大)👇🏻👇🏻👇🏻

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一家人觀賞Netflix電影劇集是件樂事，原來Netflix手機App的6大隱藏功能，可以檢視手機網速、減低睇片流量、自動下載功能等等。

👇🏻👇🏻👇🏻6個你不知的Netflix手機秘技【點圖放大】👇🏻👇🏻👇🏻

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呢批劇集要快睇！Netflix 11月下架清單 侏羅紀公園3／詭修女 14套作品要睇趁快

【同場加送神技】多屏幕同步煲劇

你有沒有試過，跟朋友一人一個芒，同步開Netflix「煲劇」？這神技不單可在手機或者電腦版Netflix使用，更能多機同步，甚至在同一畫面內進行語音或文字溝通。



手機觀看Netflix 平台的朋友，可以下載App 《Rave》只要10步完成設定，就可以與朋友一同睇片，除了Netflix 更加可以看到YouTube！

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