【魷魚遊戲／Netflix／抄襲／劇集】最近Netflix有套紅遍全球的新劇《魷魚遊戲》上架，近日在香港亦成為一眾劇迷的熱烈討論對作。除了因為本作尺度大、劇情較「重口味」血腥元素多外，亦因其涉及抄襲同類型作品《要聽神明的話》（亦有譯作《誠如神之所說》）。



Netflix今期最紅劇集 評價贊否兩論

《魷魚遊戲》是最近於Netflix上架的韓劇，由《南漢山城》黃東赫編導、《輔佐官》李政宰主演。故事講述合共456人獲邀參加一個神秘比賽，勝出者可獨得456億韓圜（約3億港元）獎金，然而若在遊戲中落敗則會當場慘死。

魷魚遊戲

劇集上架後在全球引起熱潮，據韓國媒體報導，《魷魚遊戲》現時在全球點擊榜排第2位，僅次於英劇《性愛自修室》（Sex Education）。不過也因為人氣高，在播出很快就有網民提出本作不少橋段和場面都和日本漫畫《要聽神明的話》（在2014年改編為同名電影） 相似。

按圖放大《魷魚遊戲》疑似抄襲《要聽神明的話》：

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網民指兩作共通點：



1. 大逃殺般的生存淘汰遊戲

2. 遊戲內容均以孩童遊戲為主

3. 鬥智鬥力找出關卡攻略法

4. 在遊戲中落敗就會死亡的血腥元素



等等



其中一個最多人討論的位是《魷魚遊戲》的第一個遊戲是「123紅綠燈」，正好和《要聽神明的話》的「不倒翁倒了」相同，更同樣以木偶公仔為主持人。另外亦有網友指出《魷魚遊戲》第4、5集的拔河遊戲抄襲綜藝節目《오분순삭》，同樣是空中扯大纜玩法，參加者隨時會從高空墜落。

《魷魚遊戲》導演黃東赫則為此做出反駁，表示早在2008年就開始構思《魷魚遊戲》，並在2009年開始撰寫劇本，因此不存在抄襲《誠如神之所說》或其他作品。

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