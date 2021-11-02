Netflix 解鎖7大地區限制釋放過千影集　Ivacy VPN 9大特點介紹

網絡安全成為近年的熱門話題，因此令更多人留意 VPN 的功能。其實除了隱藏網絡足跡和保護消費資料外，更可以幫用家帶來更豐富的網絡內容，如解鎖 Netflix 的地區限制，多過千影集供選擇。

Ivacy VPN 成立於 2007 年，總部位於新加坡的 VPN 公司，以多年的經驗提供網絡安全保護，更重要是 Ivacy VPN 的價錢非常便宜，60 美元就能使用 5 年（平均一個月 1 美元），CP值極高。



獲 4.8/5 TrustPilot 評級，100%由用戶真實評分

【1】CP值極高

Ivacy VPN網站上正推出87%折扣，80美元5年的計劃方案，更向HK01讀書提供折上折優惠，只要60美元就可以使用5年，每月除開只要1美元（$7）。方案更具備 30 天退款保證，如果付錢後發現不適合自己，也能退回金額。

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【2】允許10個設備同時登錄

現在一個人身邊使用的網絡裝置絕對不只一部，手機﹑平板﹑電腦﹑手提電腦等都會用來上網／睇片，Ivacy VPN的5年方案，能同時供10個裝置使用，自己或和家人﹑朋友分享也可以。

【3】解鎖Netflix地區限制

Netflix在不同地區上架的作品都存有一定的差異，想睇所有Netflix作品，就需要用到VPN解鎖地區限制。透過Ivacy VPN可以看到美國﹑法國﹑英國﹑澳洲﹑加拿大﹑日本﹑德國，7個主要地區的影集。

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【4】解鎖Disney +

除Netflix外，迪士尼自家串流平台「Disney+」也能透過Ivacy VPN解鎖收看。用上VPN就可在香港地區的「Disney+」上架前，收看到Pixar動畫﹑Marvel系列電影等作品。

【5】最快的VPN

使用VPN後，網絡速度或多或少會比原來的慢一點，因此連接VPN後的網速是用家必須關心的一環，Ivacy VPN得到ProPrivacy.com肯定，為速度最快的VPN。記者連到日本伺服器，能測到達161.1Mbps下載速度，124.98Mbps上載速度。

【6】分割隧道

Ivacy VPN採用分割隧道技術，用家可以在VPN的保護下觀看和下載特定的網站，如一些受地聒限制的網站，同時也能繼續瀏覽本地的內容，甚至可以把某部分網站從安全加密隧道剔走，對網站作直接瀏覽。

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【7】安全網絡使用

Ivacy VPN的P2P優化的服務器，有助用家放心下載種子，而且在公共Wi-Fi熱點，也有足夠的安全保護，避開黑客和網絡罪犯。

【8】支援多個平台

Ivacy VPN提供專屬應用程式，支援所有主要平台，包括Windows﹑Mac﹑iOS﹑Android﹑Huawei，甚至PS4﹑Xbox﹑以及瀏覽器插件都有，上手使用非常方便。

【9】支援多個地區和伺服器

Ivacy VPN可以從超過100多個地區、3500多個服務器中挑選，用來保護你的IP地址。例如想連到美國，也能再找美國不同的地區伺服器連接，非常方便。

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【Netflix 地區限制】

《魷魚遊戲》的成功，令更多人留意Netflix的劇集﹑電影和節目，不過其實Netflix在不同地區上架的作品都存有一定的差異，如果想睇所有Netflix作品，就需要用到VPN解鎖地區限制。

根據「uNoGS」網站的統計，Netflix香港地區的影集有5,589套，電影有3,501套；而日本的影集有6,589套，電影有4,212套；英國的影集有6,411套，電影有4,170套。光從數字上就可以看到不同地區的節品不盡相同。

獲得年度最快速VPN獎的「Ivacy VPN」，正好用來解鎖Netflix地區限制，使用後就可以看到美國﹑法國﹑英國﹑澳洲﹑加拿大﹑日本﹑德國，7個主要Netflix地區的影集。

【實測解鎖地區限制】

記者以日本地區為例，透過Ivacy VPN連上日本伺服器後，就能找到很多香港仍未上架的動畫﹑日劇，如最果てのパラディン（世界盡頭的聖騎士）。播放Netflix動畫非常順暢，對比沒用VPN只是打開的讀取時間多少少而且。測速表現也非常理想，達161.1Mbps下載速度，124.98Mbps上載速度。

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