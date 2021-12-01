買電視︱3大關鍵攻略幫你揀心水電視　最佳尺寸有得計非愈大愈好

目前電視市場品類錯綜複雜，各種新型技術往往讓消費者無從下手，而且電視畢竟不是易耗品，每個家庭至少要使用4~5年的時間，所以在選購時要尤為慎重。本篇文章從多個維度向大家解讀購買電視時應當注意的關鍵點，讓每個人都能找到最適合自己的電視產品。



1）品牌怎麼選？

從線上平台來看，商品頁中的外觀圖片大多數都是經過美化或是後期處理過的，非常能夠激發消費者的購買慾。在這個時候對於不太懂電視，或是對一些技術名詞不理解的朋友來說，可能就會起到一定的誤導作用。

為了更加突出產品的特性，讓自己的宣傳頁面更加美觀，這樣做當然也是無可厚非，但是我們不可能去評判每個產品是否都能夠達到宣傳的標準，所以我們應當通過品牌去衡量。

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品牌的選擇起著至關重要的作用，就好像我們買汽車，都知道德系車在品質上有保障，所以我們在購買的時候會更加青睞大眾、Audi這樣的品牌，而買電視也是同樣的道理。如果說這個品牌已經在市場當中立足，並且還獲得了不錯的口碑，那麼它生產出的產品相對來說也是非常值得信賴的。

近兩年隨着不少手機廠商入局電視行業，電視品類的分化也非常明顯。在這其中雖然大大小小的品牌種類非常多，但其實真正算下來不超過30家，而稱得上相對靠譜的大品牌也就在10家左右。所以消費者在購買電視之前首先要關注的是品牌，選擇具有實力，擁有良好口碑的品牌，是非常關鍵的一點。

2）電視尺寸怎麼選？

不管多大尺寸的電視，都有一個合理的觀看距離，如果屏幕尺寸過大觀看距離太短，很有可能由於沒有足夠的可視空間造成畫面畸形以及無法看全所有的畫面，而且會對人眼造成極大傷害。所以，對於電視尺寸的選擇絕對不容馬虎。

從目前電視整體銷量情況來看，43吋、55吋以及65吋電視比較熱賣，其中43吋左右適配睡房或是小户型客廳，55、65吋是目前銷量最大的尺寸段，因為它的大小能夠很好的適用於用户客廳，所以，在購買電視之前不妨先想好將電視擺放在哪裏，再看看房屋的空間適合多大的尺寸。

當然光靠猜想是遠遠不夠的，也體現不出我們的專業水平，所以在這裏也給大家一套計算公式：最大電視尺寸（吋）=觀看距離（厘米）÷3.736；最小電視尺寸（吋）=觀看距離（厘米）÷6.227，值得注意的是，這套公式所計算出的距離是人眼距離屏幕的最佳距離，在這個範圍內是人眼最為舒適觀看的距離，希望對大家有所幫助。

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3）看清各類熱門顯示技術

近兩年來的電視市場誕生了諸多新型技術，OLED、量子點、HDR、廣色域等技術引領了電視市場新一輪的浪潮，對於新用户來說，多少都會有些無從下手，今天筆者就為大家消除這些顧慮。

OLED與量子點能買嗎

OLED技術目前已經被公認為是下一代顯示技術，它擁有LCD技術所無法比擬的物理優勢，目前不管是大屏電視領域還是小屏手機領域都在向OLED技術轉型。所以對於目前市場上的OLED電視來說都是相對可靠的，同時還能夠帶來比液晶更加出眾的畫質表現。不過OLED電視的定位是高端市場，售價相比液晶還是偏高。

量子點技術是基於液晶原理的創新型顯示技術，不過量子點屬於無機發光材料，它的發光純度要高於有機分子和無機熒光粉，兼具了有機物和無機物的優勢，所以量子點電視在色彩方面有得天獨厚的優勢。由於目前的量子點技術還處於「光致發光」的階段，是建立在液晶技術的基礎之上，所以這項技術也相對更加成熟穩定。

目前量子點電視由Samsung、Hisense、TCL等廠商主導，主要與OLED電視競爭高端市場，如果對色彩有較高要求的用户，量子點電視也是一個值得肯定的選擇。

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滿足什麼條件才是合格的HDR電視？

HDR無疑也是電視市場非常熱門的顯示技術，雖然目前有眾多電視產品均搭載這項技術，但是每個廠商對於這項技術的把控有所不同，帶來的效果也是千差萬別，所以，我們在購買HDR電視時應當注意以下兩點。

首先，HDR內容是以高動態範圍進行製作，高亮度就有利於展現更多亮部細節，很多原本較亮或較暗的細節也能夠得到很好展現，所以一台合格HDR電視要先具備高亮度。其次，對於液晶或是量子點電視來說，它還需要出眾的光控技術與暗部細節處理能力，如果一味的追求純黑而犧牲了暗部細節，顯然也不能讓HDR技術有用武之地。

HDR內容是以高亮度、高動態範圍為標準制作的內容，它所追求的更符合人眼需求的畫面，所以在挑選HDR電視的時候，應當關注峰值亮度與動態範圍等特性，均能夠達到標準的才是合格的HDR電視。

廣色域電視購買需謹慎

廣色域電視是針對主流平板電視色域範圍進行界定的，其實並沒有嚴格的界定標準，目前色域覆蓋範圍在NTSC的90%以上就可以稱之為廣色域電視，而廣色域一詞也被眾多電視廠商作為宣傳的重點，不過大家千萬不要被這項技術概念矇蔽了雙眼。

廣色域電視能夠顯示更加豐富的色彩，畫面的鮮活程度也有明顯提升，由於色彩種類的增多，使得畫面中的色彩過渡更加自然，有效避免了失真和色塊情況的出現。不過隨着顏色數量的增多，畫面固然豔麗，但是所顯示的色彩不一定精準。廣色域電視在增多色彩種類的同時，色彩控制的負擔也隨之增大，如果色彩控制不夠精準，所顯示的畫面依舊會失真，和真實的顏色相距甚遠。

對於廣色域電視，筆者更青睞大家選擇傳統電視品牌，因為他們在色彩方面積累了多年經驗，即便在廣色域的標準之下也能夠將色彩精準展現。

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