十大「灰塵系家電」你屋企肯定有！大掃除才見 今年又冇用過！？

又到了歲末年終的時候，不曉得大家有沒有買些小家電回家呢？每當我們看了某些部落客、網紅介紹一些看起來神好用的小家電，常常都沒什麼思考就直接帶回家，結果發現這些小家電根本沒什麼用，或者用了一兩次就擺在家中的角落「生灰塵」，究竟討論度最高的「灰塵系家電」會是什麼呢？ 今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查這些家中角落的「灰塵系家電」，拿下廢中之廢的灰塵王究竟會是哪個家庭小家電呢？

第十名－熱壓多士爐

烤多士爐與熱壓多士爐，經常都是買東西的贈品或別人送的禮物，也有可能是尾牙抽中的獎品，有些網友也會因為某些有「特殊卡通烙印」的圖案而購買這樣的家電，不過這些機器通常都是先幻想自己有閒情逸致用吃早餐，但最後都會發現還是到早餐店買份早餐還比較快，可以說是被現實逼迫積灰塵的家電之一。

第十名－熱壓多士爐：示意圖（Getty Images）

第九名－跑步機

跑步機這種大型物體，通常都會是出自於自己購買的意願，網友對於跑步機的討論通常都是因為「想要好好運動」，並且以為買了就會天天使用，才會購買跑步機，但通常都會因為三分鐘熱度或者沒有時間可以運動，就讓跑步機堆放在角落，成為了灰塵的棲息地，變成家中的大型路障及阻礙物。

第九名－跑步機：示意圖（Photo by Ryan De Hamer on Unsplash）

第八名－洗面機

愛美的網友們大部分都因為網紅、網美們推薦過洗面機而生火，燃起強烈想要購買洗面機的慾望，甚至搭配各式各樣不一樣的刷頭，心想買了之後天天用就可以顏值提升，剛開始可能還會天天使用，接著可能就漸漸變成幾天用一次，最後使用次數越來越少就被晾在一旁，是相當容易被遺忘的美容家電。

第八名－洗面機：示意圖（黃寶瑩攝）

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分析說明： 本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年01月01日至2020年01月13日，約三年。 系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『灰塵系家電』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。 本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

十大「灰塵系家電」（DAILYVIEW授權使用）

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】