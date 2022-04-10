買藍牙耳機／AirPods Pro 12個必識名詞｜消費券換手機未必夠錢，不如換對新的藍牙耳機，每天上班坐車都有更好的聽覺享受。上網一睇，藍牙耳機有不同制式，又AAC、又LDAC，究竟一系列英文字代表甚麼？我又應該買那一款才適合自己的手機呢？即睇介紹買藍牙耳機12個必識名詞



Bluetooth是甚麼

藍牙Bluetooth是一種無線通訊技術標準，在聽歌時，它就是將耳機跟手機連在一起，在短距離間交換資料，將音樂file轉為密碼，經無線傳送到耳機。藍牙制式也一直在改良，現時已去到5.3，更省電，安定少斷線，更可以左右耳獨立駁，又或者雙向／多機連接。

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iPhone藍牙限制多．用家唔使煩？😅😅

想像Bluetooth只是一條隧道，過去舊版BT的路面窄，舊編碼如SBC/AAC要選擇放棄一些音樂細節，將file壓縮後傳送，音樂才不會斷線；現在藍牙已進化至5.3版本，最大傳輸速度有提高，而市面亦有更多無失真、少失真的編碼格式。

不過呢……iPhone出到13代，至今仍然在用非常落後的SBC／AAC藍牙編碼制式，市面大部份更高級的制式給apple用家都是得物無所用。不過，人不一定只得1部iPhone，耳機也可以連接多部不同的gadget，以下12個買藍牙耳機必識名詞，不妨也看一看：

12個買藍牙耳機必識專有名詞



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ANC降噪藍牙耳機．6大選購貼士

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1. ANC降噪能力／能夠調校降噪程度



2. 電池續航力



3.音質比較／支援編碼制式



4.藍牙版本是否夠新



5.將會上班用？運動用？



6.防水／快充／無線充電等額外功能



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