風扇清潔貼士／舊機開機前安全注意事項｜夏天來臨，但又未至於要開冷氣，家中風扇又是時候出動了！但風扇網罩最易積塵，使用前先清潔一下，可減少吸入污物。另外，舊風扇重新再用時，也要留意電源及機件安全問題，即睇5個注意事項。



唔拆網罩直接洗真係好？

網上不少YouTube片都教授不拆網罩直接清潔除塵的懶人方法，甚至教人開風扇將扇葉上的水份吹走，網民反應非常差，認為風扇要駁電，如果水份浸入就GG了，更表示：「拆開來洗也不過10才分鐘！」

網傳一條有關清潔風扇的影片，並稱不拆開網罩都可以除塵變得乾淨。 （生活小技巧@youtube截圖）

8個步驟清潔風扇

我們還是按正常方法去做，徹底清潔一次，讓家人用得安心放心吧。以下步驟參考日本家居清潔整理YouTube頻道「 aidog channel」的教學！First of All，清潔進行前一定要先完全拔除電源！

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點整小蘇打粉清潔水？

網上有人教用洗清精加酒精又要再加花露水洗風扇，其實大可不少，可以去買些「Pure Baking Soda 小蘇打粉」，以半茶匙小蘇打粉加進200ml 40˚C 溫水中，再將它加在噴瓶使用。另一方法是加5茶匙小蘇打粉到 2公升 40˚C 溫水，開一桶水以抹布清潔，兩者好處都是不用過水，弱鹼性不容易傷害肌膚，非常好用。



點整小蘇打粉清潔水？（evitaochel＠Pixabay）

參考來源：aidog channel

重駁風扇開始使用，如發生以下5個情況，你家中電線可能出問題！