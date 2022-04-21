Sony Reon Pocket 3 隨身冷暖氣機 試玩｜全球氣候反常，一時熱一時凍，揀錯衫返工都幾難頂。作為一個重視造型的上班族，不想用「廢青風扇」，也難以接受在頸上甚至褲頭插一部迷你風扇，識玩一定揀Sony Reon Pocket 超貼身迷你 隨身冷暖氣機，比一部iPhone 13 mini 還要小巧，在無人察覺之下藏在頸背後，為你提供隨身冷暖氣，真正「冷暖自知」。



眾籌開發 Sony創意之大成

Sony Reon Pocket 是索尼日本一team特別團隊負責開發的創意商品，當初還要在網上搞眾籌，試了水溫又集到資金才正式投產。由於Reon不屬於任何既有的開發隊，相反亦集合了各組別之大成，比如其高速傳溫的設計，竟然是源自Xperia手機開發的技術，無論是真的試要一支隨身冷氣，又或早愛好玩最新科技產品的型人，都會感到興趣。Reon Pocket 此前兩年香港都只有水貨，均是火速售罄，3代終於有行貨，而定價亦比水貨平，相信很快就會引發搶購。

Sony Reon Pocket 3 隨身冷暖氣機

Sony Reon Pocket 3正式用法是穿戴在衣服內面的。（鍾世傑 攝）

第1代穿戴式冷氣機，要配一件特製的「有袋tee」，將機件插進後頸位的口袋中操作，因為用戶反映效果欠佳，後來Sony就開發了專用的掛頸配件NECKBAND 2，一來更輕巧，二來不用穿專用tee，三來可以改變機身角度、更加貼身。而3代亦分為單售以及掛頸配件套裝發售。

拆除了掛頸式配件，Sony Reon Pocket 3看來像一支滑鼠。（鍾世傑 攝）

Sony開發專用的掛頸配件NECKBAND 2，可以改變機身角度、更加貼身。（鍾世傑 攝）

+ 3

Reon Pocket 3 原理簡單，先在機身內製冷／熱，再由一片緊貼身體的不銹鋼金屬片作傳遞溫度，有冷有熱，並另外提供Fan Mode令身體背後來一次小換氣，不怕焗出汗味。記者自己試過，開機後變凍／一鍵即由冷變熱，反應都好快，2／3秒已經有反應。不過與其說它可以令你降溫，不如說是令用家的皮膚表面溫度降低、有涼快感。雖然效果因人而異，Sony數據上公布，Reon Pocket 3能為用家皮膚表面溫度降低攝氏 13 度／增加 8.3 度。

冷熱切換反應快，冰火五重天不是問題（鍾世傑 攝）

Sony Reon Pocket 3除了夠細部，值錢之處是Sony提供專用app去設定操作，比如自動／手動控制4階段冷／熱度，又或是開動Smart Cool Mode，偵測你的皮膚溫度、經由手機感知你是否在走路，會自動增加製冷效能。當得知你靜止不動、體溫下降亦識自己停機。至於下圖中的「Auto Start/Stop」也是3代才有的功能，只要感應到Reon安裝在掛頸件，並已貼在身體上，就會自動開機，相反亦然，可以不用跟手機連線也能使用。

Auto Start/Stop也是3代才有的功能，只要感應到Reon安裝在掛頸件，並已貼在身體上，就會自動開機，相反亦然，可以不用跟手機連線也能使用。（鍾世傑 攝）

用後感：夠快夠輕

以金屬物理傳冷的隨身冷氣機市面也有另一些選擇，雖然平很多但非常巨型，Sony Reon Pocket 3 一分錢一分貨，用起來型格得多。而且它傳冷傳熱真的非常快，一開即用。使用電量方面，續航力達到2至4.5小時冷氣（4級冷度之別），暖氣則為2至4 小時（4級熱度之別），而充電時間就約需1.5小時。Reon Pocket 3 已經可以在香港 Sony Store官網預訂，單機＄1,399，連掛頸配件NECKBAND 2 $1,499港元。