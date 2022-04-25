Instagram 分享和記錄生活對部分人來說，已經是每日必做的事之一，不論去新餐廳﹑周末入長洲，還是單純表達心情，都會在限時動態上分享。如果不想單放照片或生硬的文字方格，其實有 GIPHY 有可選擇中文手寫字，令你的限時動態更加生動。



中文手寫字GIPHY

IG 限時動態選擇完相片後，可以加入不同的特色濾鏡﹑文字﹑貼圖，甚至是GIF。而只要輸入關鍵字，更可能搜尋到很多 GIPHY，包括以下介紹的中文手寫字。

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👇👇IG 限時動態 5個中文手寫字GIPHY分享👇👇

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IG 的 GIPHY 大多是英文，手寫字 GIPHY 更少見，而這 5 個中文手寫字可以在日常﹑旅行，以及追星時都適用。想豐富你的限時動態內容，更有個性化表達自己的心情，就要 Bookmark 這 5 個關鍵字：

1）haveyourday



2）zzennaa



3）bonnnnnieview



4）pninggghole



5）pningggreview

