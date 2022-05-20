現代智能手機人手一部，未成年子女為了日常溝通、學習用途亦難免會擁有一部自己的手機／平板裝置，但由此衍生的問題也不少，例如時有聽聞子女沉迷遊戲，甚或自行課金買遊戲內的道具。

日前就有一位少女因為愛上了網上的一位直播主，而不受控地接連在直播平台及遊戲課金，前後共花費了達 50 萬元港幣金額。



少女「墜入愛河」為直播主付上 40 萬

根據 5 月 19 日的一集《東張西望》報導，一名胡姓女士的現年 15 歲的女兒，年前在透過內地直播平台認識了一名直播主，在女童成為直播的常客後，對方竟然私下聯絡女童。

女童形容與直播主關係「可以算係男女朋友！」(《東張西望》截圖)

該直播主與女童日常以微信進行語音交談，還加上一些曖昧信息，讓女童認為自己與直播主已經墜入愛海，並受其唆使在直播間為他課金送上禮物，即使最近中國內地實施直播觀眾帳號的實名制度，仍然無阻直播主繼續「吸血」、依然要求女童透過他所介紹之中介人繼續送上金錢利益，最終單是放在該直播主身上的金額就超過 40 萬。

+ 3

後來胡女士因為用錢，卻發現家中預留的現金消失無蹤，一問之下才發現是女童私自將錢拿去充值課金，除了為直播主貢獻的 40 萬元，還有在其他範疇如遊戲花費，總額達到 50 萬元。

Android 手機平板適用、Family Link 家長限制課金設定

網絡世界危機四伏，要讓兒童免受不同的威脅、甚至誤墜騙局，家長有責任時常掌握年幼子女的手機使用情況。

其實目前手機界的兩大系統 Google Android 及 Apple iOS，都加入了家長監護功能，用戶可以透過這些功能實現對子女使用手機上不同程度的限制，首先 Google 早年推出的《Family Link》Apps，就可以將不同手機設定為家庭群組當中的子母機，以實現監察功能。

除了防止課金，Family Link 還支援了手機 Apps 使用紀錄、網頁瀏覽監察以及手機使用時數限制等等，功能頗為全面（圖 Google）

《Family Link》的 Apps 設定較 iOS 平台為複雜，但在設定完畢之後，使用此 App 的家長可以對子女使用裝置的習慣更為瞭如指掌，以下設定首先就針對了防止年幼用戶不受控購買虛擬寶物的課金問題👇👇👇

+ 15

iPhone／iPad 適用、Family Sharing 家長限制課金設定

針對課金控制，Apple iPhone 方面數年前推出了名為「家人共享 Family Sharing」的功能，如果是家長與子女都是用 iOS 的話，利用 iOS 原生的功能「家人共享 Family Sharing」就可以輕易做到監察／限制課金的目的👇👇👇