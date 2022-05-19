iPhone 14實機曝光｜刪除M字額、更窄邊框！推出前傳聞總集
iPhone 14實機曝光！iPhone 14 Pro／Pro Max 推出前傳聞總集｜iPhone 14系列（iPhone 14／14 Max／14 Pro／14 Pro Max）預計即將在今年9月發布，雖然距離正式推出還有一陣子，但網絡上已經有不少傳聞。最近外國著名YouTuber更搶先將「實機」入手，立刻看看iPhone 14 Pro Max究竟是什麼樣子？與13 Pro Max有何不同。
iPhone 14系列，之前流出不少傳聞指新機雖然同樣會有4款推出，不過因為mini系列銷量不如預期，因此14將不會看到mini機款，取而代之與Pro Max同皮的大屏手機，包括iPhone 14、iPhone 14 Max、iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max。
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而最近外國著名YouTuber「Unbox Therapy」，更由中國某些配件開發商，取得iPhone 14 Pro Max非常像真的模型機，可以在影片中看到iPhone 14 Pro Max與iPhone 13 Pro Max看起來好像差不多，但細節睇原來有很多不同之處，立刻為大家詳盡介紹。
另外，另一位台灣YouTuber蘋果爹同樣在配件廠商獲取iPhone 14系列的保護貼，可以看到邊框比上代更窄，屏佔比更大，相信就算機身沒有多大分別下，還可以讓屏幕將會比iPhone 13系列稍為大一點點。
除了以上的iPhone 14新機曝光外，早前更流出了iPhone 14系列的售價，發現新系列將會全面加價！
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傳聞預計iPhone 14系列官方售價
．iPhone 14 價格$6799起（799 美元）
．iPhone 14 Max 價格$8499起（999 美元）
．iPhone 14 Pro 價格$9399起（1,099 美元）
．iPhone 14 Pro Max 價格$10199起（1,199 美元）
目前Apple官方 iPhone 13 系列售價參考
．iPhone 13 mini價格 $5999起（699 美元）
．iPhone 13 價格 $6799起（799 美元）
．iPhone 13 Pro 價格 $8499起（999 美元）
．iPhone 13 Pro Max 價格 $9399起（1099 美元）
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iPhone 14的發布日期時間是什麼時候？售價如何？
答：Apple新iPhone 14系列將在9月登場，售價將創新高。詳情請看此
iPhone 14的規格、鏡頭、屏幕尺寸、電池續航如何？
答：屏幕將採用打孔屏， 容量可能高達1TB。更詳盡iPhone消息請按此