Apple 早前釋出 AirPods、AirPods Pro 以及 AirPods Max 的firmware韌體更新（4E71 版本），因為Apple耳機產品的更新方法有一些小秘技，想為你的 AirPods、AirPods Pro 以及 AirPods Max 升級，可以參考以下教學。



連登仔出po宣布：更新令降燥功能回歸。

平時用其他廠的藍牙耳機，連線時都會提醒你有firmware update可供更新，但Apple就不想用家麻煩，既不說明更新內容，也無法手動更新，只會在無聲無息之下完成更新而不另行通知。由於早一兩年出現了「愈更新降噪效果愈差」的情況，不少網民都分享「如何不讓AirPods 更新」的秘技，不過近日有連登巴打開po，表示消失很久的降噪終於有回歸的感覺，相信今次update「冇伏」，可放心更新。

AirPods Pro 韌體更新釋出（HK01圖片）

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連登仔：正式宣佈個降燥功能返嚟啦！（連登討論區截圖）

檢查 AirPods 韌體版本

一齊睇睇觸發AirPods更新的方法吧首先，當然是先check一check你的AirPods是否已暗中更新完成啦，打問iPhone 「設定」－＞藍牙，將AirPods連線後，點開機名右邊的藍色（i）符號，就可以查看版本，如果見到是4E71 版本，就已經是最新版本。

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AirPods 更新韌體方法

1）將左／右 1對 AirPods 耳機全都放回充電盒內



2）將 AirPods 與 iPhone 連線



3）用Lightning線將耳機盒駁到火牛上充電



4）之後AirPods就會開始自動下載最新firmware，並開始進行韌體更新，需時大約15分鐘左右。



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