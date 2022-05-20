耳機是好東西，不過專家早就提出警告，長期以高音量聽歌，會令聽覺永久受損。如果一支正常音量的耳機，忽然發出驚天巨響，其傷害更加巨大！尤其，用家是一個身體發育未完成的少年……



安珀警報無視系統音量設定｜忽然發出巨響

1位12歲美國男童，2020年配戴蘋果AirPods Pro無線耳機觀看電影，音量本來設定並不很高，誰知手機系統忽然接收到政府發出的緊急廣播「安珀警報」（Amber Alert），由於這類警報會跳過手機的音量設定，以最大聲量發出警告聲！當時的巨響對少年的耳膜做成永久傷害，不單頭暈、耳鳴、作嘔，右耳更永久喪失聽力，終身須配戴助聽器，父親向生產商Apple Inc蘋果公司提告，要求賠償。

蘋果AirPods Pro無線耳機。（hk01圖片）

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路透社指，男童父母5月16日正式於美家加州聖荷西聯邦法院坷Apple提控，認為是AirPods Pro的設計缺陷，無視用戶使用時的音量設定，以過大音量發出警報，令其子聽覺永久受損，故此要求蘋果作出賠償。

男童需配戴助聽器能才能進行各種日常溝通（設計圖片／圖片來源：wjkuo）

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貼士1：關閉「緊急警示系統」通知

然而賠償再多、聽覺也一去不返！事件令人回想起，香港政府在本年3月也曾發出過1次聲量極大的「緊急警示系統」，警報的「巨響」分分鐘比災難本身更令老人家／小朋友驚慌。其實，用家可因應需要關閉「緊急警示系統」通知，以下是Android／iOS電話關閉通知的方法，使用與否就由讀者自行決定：

貼士2：耳機聽歌時通知聲也能校細

遇到緊急通知的機會不大，反而更多用家試過在細細聲聽歌時，忽然傳來來電／msg通知的巨響，雖然未必會令耳膜受損，但都會被嚇一跳。最簡單方法當然是聽歌睇戲時，開動機邊的「靜音」實體鍵，你亦可以做以下操作，令耳機內的系統通知聲變細：

貼士3：保護聽覺／設定媒體音量以免忽然爆音！

iPhone手機還可作6個實用設定，更進一步保護寶貴聽覺，比如預早設限聲量上限，防止播放的歌曲／影片聲音忽然爆音，非常實用！

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貼士4：使用兒童耳機

成長中的小朋友，聽覺系統並未發育完成，首先已不建議讓孩子使用AirPods 這類入耳式 IEM（IN-Ear Monitor）。又根據世界衛生組織（WTO）建議，兒童的安全音量標準為 85db，如果擔心不懂設定，可直接購買「兒童耳機」，機體本身就無法播出超過相關上限的音量，可保平安。

貼士4：使用兒童耳機（https://www.basco.hk/圖片)

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