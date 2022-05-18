家庭電器為日常生活帶來便利，有些家電當你購買後一開始使用，就會發現「嘩！原來咁方便！點解唔一早買呀！」最近連登討論區就有網民提問「一人一樣後悔咁遲先買既家電」，有大量網民回覆，即來睇睇邊12種「用過返唔到轉頭」的好用家電。



1. 氣炸鍋

急凍食材選擇愈來愈多，買個氣炸鍋，不需要使用太多油，就可以製作口感酥脆、不太油膩的美食。但還是要留意某些食材高溫烹飪過程中可能產生有害物質，食太多也會很熱氣喔。👉懶人料理家電｜消委會／外媒30款氣炸鍋評測 2022年3新款推介

氣炸鍋

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2. 變頻式冷氣

夏天即將來到，現在已經是時候開始留意適合自己家居及需要的冷氣機類型，另一要點當然是想新機慳電！最新型的變頻式冷氣應該最適合你，另外還要看能源效益標籤、匹數選擇，以下有選購貼士。👉智能變頻冷氣機3大選購貼士

智能變頻冷氣機3大選購貼士

3. 冰櫃

在家煮食機會多，一個雪櫃不足以收藏大量食材，不少人選擇購買 小型冰櫃/冷藏櫃，既比一般雪櫃容量大，而且比較慳位。👉買定大量食材雪櫃不夠位？小型冰櫃買前必睇10件事

冰櫃

4. 蒸烤焗爐

蒸焗爐和氣炸鍋都能做到少油健康氣炸，功能方面，氣炸鍋主要只有氣炸功能，不過一些較新的款式，同時支援烤﹑焗功能；蒸焗爐即具有蒸煮、燒烤、蒸烤、熱風蒸烤等多功能設計，烹調功能上比氣炸鍋廣泛。👉蒸焗爐/氣炸鍋比較 微波爐/燒烤爐消委會合集

蒸烤焗爐

5. 微波爐

原以為微波爐已經很普及，討論中竟有不少人表示因家人擔心幅射，家中一直沒有買微波爐！叮一叮當然係爽又快，但都要留意👉微波爐禁忌｜7樣絕對不可叮的東西 美國消委會教5大安全使用貼士消委會10款微波爐評測｜輻射影響健康？K Kwong解拆兩大誤解

微波爐

6. 無線吸塵機

Dyson帶動了新一代家庭重新愛上買吸塵機，充電無線使用方便。原來吸塵機不單只用來整潔家居，消委會更警告👉8成港人不用吸塵機清塵蟎 消委會警告或導致過敏！

👇👇使用吸塵機 4 點注意事項﹑清潔方法👇👇

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7. 抽濕機

香港天氣濕又焗，在家中有時連呼吸都有種立滋滋的感覺！唔用唔知身體好，原來買部抽濕機令室內乾爽是非常重要。👉消費券買家電｜空清機／抽濕機／吸塵機／浴室寶消委會評測合集

抽濕機

8. 煤氣爐

睇睇網民分享👉「處死式熱水爐」（儲水式）的慘痛使用經驗，就會明白為何有連登仔表示後悔太遲買煤氣熱水爐！別說是冬天，夜收工回家，也想馬即可以有熱水沖涼！以下是👉消委會20款氣體熱水爐測試 4.5星之選售價差$7100 附選購貼士

9. 掃地/吸塵機械人

有人喜歡靠執屋掃地去調整心情，但有時一星期返了5日工，掃地真的很累人，如果多部吸塵機械人，在你看不見的時候幫手執頭執尾，幫助真係比想像中大很多。👉消委會20款吸塵機械人評比 小米／Miele／iRobot哪款性價比高？

掃地/吸塵機械人

10. 洗衣機／乾衣機

其實獨自出來住的人，屋企都未必有位放洗衣乾衣機，很多時都要拿起洗衣鋪或現在流行的自助洗衣店。未用過洗衣乾衣機的你，可以看看以下介紹文：

👉消委會｜18款洗衣機評測 邊款最抵買？$3400貨撼贏Samsung貴機

👉消委會46款乾衣機評測｜潮濕／雨天必備 附2022年10款排名推介

11.洗碗機

很多人會爭住煮飯，但就不喜歡洗碗。原來洗碗機不單方便，還可以除細菌又慳水，不少網民在Facebook群組分享在淘寶購買碗碟機的心得，更稱入手後家庭和諧了不少！消委會25款洗碗機評測 Panasonic洗得夠快 有一款$3000機CP超高

洗碗機

12 洗Pat Pat 廁板

去日本最難忘的一樣item，就是上大號時可以用洗屎忽馬桶。雖然香港使用咸水沖廁，但其實都可以駁食水喉，在香港享受用水柱沖pat pat的樂趣。