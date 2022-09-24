AirPods Pro 2 首個更新釋出｜AirPods Pro 2等了3年終於正式推出，今代無論在降噪效能、音質都比上代出色。不過AirPods Pro 2一推出，Apple官方竟然推出了最新版本更新韌體。雖然官方沒有說新韌體有什麼更新，但相信是提升了連線的穩定性，無論如何，新耳機入手後點都要更新。究竟如何更新呢？下文為大家詳解。



AirPods Pro 2一推出，同時Apple推出更新韌體釋出

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檢查 AirPods 韌體版本👇👇

一齊睇睇觸發AirPods更新的方法吧首先，當然是先check一check你的AirPods是否已暗中更新完成啦，打問iPhone 「設定」－＞藍牙，將AirPods連線後，點開機名右邊的藍色（i）符號，就可以查看版本（舊版本是 5A374），如果見到是 5A377 版本，就已經是最新版本。

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AirPods 更新韌體方法

1）將左／右 1對 AirPods 耳機全都放回充電盒內



2）將 AirPods 與 iPhone 連線



3）用Lightning線將耳機盒駁到火牛上充電



4）之後AirPods就會開始自動下載最新firmware（如電量愈充足愈會快更新），便會自動開始進行韌體更新，需時大約15分鐘左右。



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