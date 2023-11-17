WhatsApp紀錄機過機 iPhone／Android｜年尾大量手機劈價清貨，可能不少人都看中心水新機，但當買新手機，最頭痛就莫過於傳移資料，其中 WhatsApp 聊天紀錄更是必要繼承的資料之一。



在過往，WhatsApp 紀錄要備份至新機，只能經過雲端將舊紀錄搬下來，但隨著 iPhone、Android 兩大系統的雲端都不支持 WhatsApp 紀錄的免費備份，各位手機用戶要換機時可能就要另謀方法了。

WhatsApp 備份即將佔用 Google 雲端空間

Google 和 WhatsApp 稍早前宣布，WhatsApp 的聊天記錄和媒體備份資料，很快就要開始佔用用戶的 Google 雲端儲存配額。

WhatsApp 的聊天記錄和媒體備份資料，很快就要開始佔用用戶的 Google 雲端儲存配額（網上圖片）

是次的調整將會讓 Android 用戶與 iPhone 用戶的體驗趨於一致，事關 iOS 版本的 WhatsApp 雲端備份從來都會計入 iCloud 空間當中，而且 iPhone 用戶還每人只得 5GB 用量，相較之下，Android 用戶可享有的 15GB 已經算相當寬裕。

不經雲端、WhatsApp 紀錄直接機過機

在從前的版本當中，要將 WhatsApp 帳戶由舊機轉換至新機時，新機要繼承聊天紀錄就需要另外下載已備份到雲端儲存空間（Google Drive 或 iCloud）的檔案，由於是經互聯網從頭下載，要回復動軏幾 GB 的紀錄時，過程可以長達數小時，而在未來更意味著會大量佔用有限的雲端空間。

不過在最新版本 WhatsApp 中，Meta 終於為所有機種加入可以直接「機過機」的聊天紀錄轉移功能，只需要利用舊手機掃描新手機的 QR 碼，聊天紀錄就會自動從舊手機傳送至新手機。👇👇👇