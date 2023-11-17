WhatsApp換機免佔用雲端空間！聊天紀錄直接機過機、An/iOS都用到
撰文：蔡浩騰
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WhatsApp紀錄機過機 iPhone／Android｜年尾大量手機劈價清貨，可能不少人都看中心水新機，但當買新手機，最頭痛就莫過於傳移資料，其中 WhatsApp 聊天紀錄更是必要繼承的資料之一。
在過往，WhatsApp 紀錄要備份至新機，只能經過雲端將舊紀錄搬下來，但隨著 iPhone、Android 兩大系統的雲端都不支持 WhatsApp 紀錄的免費備份，各位手機用戶要換機時可能就要另謀方法了。
WhatsApp 備份即將佔用 Google 雲端空間
Google 和 WhatsApp 稍早前宣布，WhatsApp 的聊天記錄和媒體備份資料，很快就要開始佔用用戶的 Google 雲端儲存配額。
是次的調整將會讓 Android 用戶與 iPhone 用戶的體驗趨於一致，事關 iOS 版本的 WhatsApp 雲端備份從來都會計入 iCloud 空間當中，而且 iPhone 用戶還每人只得 5GB 用量，相較之下，Android 用戶可享有的 15GB 已經算相當寬裕。
不經雲端、WhatsApp 紀錄直接機過機
在從前的版本當中，要將 WhatsApp 帳戶由舊機轉換至新機時，新機要繼承聊天紀錄就需要另外下載已備份到雲端儲存空間（Google Drive 或 iCloud）的檔案，由於是經互聯網從頭下載，要回復動軏幾 GB 的紀錄時，過程可以長達數小時，而在未來更意味著會大量佔用有限的雲端空間。
不過在最新版本 WhatsApp 中，Meta 終於為所有機種加入可以直接「機過機」的聊天紀錄轉移功能，只需要利用舊手機掃描新手機的 QR 碼，聊天紀錄就會自動從舊手機傳送至新手機。👇👇👇
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