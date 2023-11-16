WhatsApp 雲備份計入 Google 空間｜為了爭取更多用戶，Android 系統過往有不少惠民政策，例如早年就與 WhatsApp 達成協議，讓 WhatsApp 的雲端備份可以無限免費容存在 Google 雲端之上、且並不計入用戶的 15GB 免費空間。然而隨時間推移，這個政策即將在不久將來改變。



WhatsApp 雲備份將計入 Google 雲端空間

Google 和 WhatsApp 稍早前宣布，WhatsApp 的聊天記錄和媒體備份資料，很快就要開始佔用用戶的 Google 雲端儲存配額。

這意味著 Android 用戶不能再任憑 WhatsApp 檔案佔用空間無限膨脹，否則儲存空間用完，雲端備份功能就會停止。WhatsApp 會在變動實施前30天通知用戶，建議大家提早備份重要資料，避免突然間儲存空間不足。

WhatsApp 的聊天記錄和媒體備份資料，很快就要開始佔用用戶的 Google 雲端儲存配額（網上圖片）

是次的調整將會讓 Android 用戶與 iPhone 用戶的體驗趨於一致，事關 iOS 版本的 WhatsApp 雲端備份從來都會計入 iCloud 空間當中，而且 iPhone 用戶還每人只得 5GB 用量，相較之下，Android 用戶可享有的 15GB 已經算相當寬裕。

如果不願意使用 Google 雲端儲存，用戶可以改用 WhatsApp 最近才開始試行的的「機過機」聊天備份傳輸功能，在 Android 設備之間傳輸聊天記錄。

即學 WhatsApp 清位秘技

要繼續在雲端儲存聊天記錄，用戶需要刪除部分 Google 雲端硬碟資料，或刪除 WhatsApp 中一些佔較大空間的項目。WhatsApp 亦在設定中加入了「儲存空間管理」功能，讓用戶可以對 WhatsApp 中存在的大型檔案一目暸然👇👇👇