iCloud+超平月費訂閱｜iPhone 最常出現的 lag 機問題，大多是由於手機儲存空間不足引起，甚至會嚴重到連關機都有問題。現時相片、影片的大小增加，如不是買大容量的 iPhone 可能一般使用都不太夠。因此部分用家會訂閱 iCloud+ 以提升儲存空間。以下分享一個方法，可以令 iCloud+ 訂閱月費便宜一半以上。



香港 iCloud+ 月費

現時 iPhone、iPad、Mac 用家，都有 5GB 免費 iCloud+ 容量使用，亦可以月費升級更大的容量：

50GB 每月$8

200GB 每月$23

2TB 每月$78

6TB 每月$238

12TB 每月$468



「土耳其大法」便宜一半以上

與 YouTube Premier 訂閱月費一樣，iCloud+ 的訂閱月費也有地域差異，部分地區的訂閱費比香港便宜，因此用家可以透過改地區的方式，用更便宜的金額使用 iCloud+ 服務。

Apple ID轉地區+購買土耳其 Gift Card 教學

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記者實試把 Apple ID 的地區改成土耳其，可以使用香港手機號碼、土耳其地址登記（地址可在網上找到），支付方法可先設定為「無」。由於土耳其的 App Store 只接受當地信用卡支付，因此可以在網上平台購買土耳其的 Gift Card（記者實測時使用「oyunfor.com」購買）。

再回到 App Store 輸入土耳其 Gift Card 後，就可以回到 Apple ID 訂閱 iCloud+ 服務，價格比起香港便宜：

50GB 每月$3.27

200GB 每月$10.06

2TB 每月$32.71

6TB 每月$226.49

12TB 每月$452.99



可看到土耳其的 iCloud+ 收費，50GB、200GB、2TB的月費都比香港便宜一半以上，如購買 2TB，再在 Apple ID 中設定為全家共享 iCloud+（連同主帳戶，最多6人），每月的訂閱費用只要 $5.45；如購買 200GB，更只需要 $1.67。用低廉的價格就能使用大容量的 iCloud+ 空間，以後就不怕 iPhone 儲存空間不足。

全家共享 iCloud+ 教學

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