郭Sir成Google熱搜｜不想裸照流出、最佳方法是別拍？IG網民咁睇｜昨日(22日)多個討論區流出大量疑似某校隊男性籃球教練與女學生的不雅合照，校方即時解僱有關教練，而警方今日（23日）表示，已留意到相關的帖文及相片，已聯絡校方及安排刪除相關圖文，案件暫列作「未經同意下發布私密影像」處理。事發後「籃球教練」一字登上google trends hk 熱搜，在「文字版IG」Threads上亦爆發熱議，有人認為怕裸照流出、當初就別拍，言論被指Bam The Victim責怪受害者，認為女學生拍裸照並無問題。



唔影就唔會流出｜發言被指Bam The Victim

關於拍裸照是個人自由，錯的是惡意流出的人，有網民表達了反對同意，認為相片流出與影裸照是有因果關係：「唔影就唔會流出。要影就自己保管好，流出咗就係你自己保管唔好。」又以陳冠希壞電腦被修理員偷圖為例，雖然同樣不是事主的錯，但最終結論仍然是：「唔影就唔怕流出」這個發言引來極多網民反擊，認為等同叫人「唔帶錢出街就唔怕被偷」「怕被人偷錢，所以索性不工作賺錢。」「怕被車撞就不要走上馬路」。

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拍裸照沒有必要性｜事件無法類比

不過以上發言被指是不正確的比喻，因為工作賺錢是生存所謂的必要行為，而拍裸照並沒有必要性，網民再進一步解釋：「唔係叫你唔出街就唔會比車撞，係叫你睇紅綠燈唔好亂過馬路。」一切都是在講風險管理和對自己行為負責；如果選擇過馬路衝紅燈，就會增加被撞的風險；選擇拍性感照，就會增加被流出的風險。未經同意將相片流出當然是犯法行為，但這世上就是有人會犯法，如何不令自己成為罪行中的受害者？最能保護自己的都是你本人。不知道各位讀者又有甚麼睇法？