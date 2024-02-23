雪櫃耗電｜提到雪櫃耗電情況，很多人第一時間聯想到的，都是雪櫃製冷問題，導致電力消耗增加。「台電電力粉絲團」在 Facebook 專頁分享，原來雪櫃耗電也有可能與雪櫃門有關，單單是門邊的膠邊老化，就有機會令雪櫃不夠凍、耗電增加。



雪櫃耗電原因

雪櫃是家裡少數全年 24 小時運作的家電，而且一部雪櫃一用就是5～10年，途中的保養大多只是清潔一下內部，而加劇雪櫃耗電情況的主因，卻是零件老化導致。不只有製冷機，連雪櫃門邊的膠條都會因老化變形，增加耗電問題，甚至令雪櫃的製冷情況變差，迫使製冷機更頻繁啟動。

台電分享，用家要定期擦拭門邊膠條，以免因污漬影響膠條密封性。用家想了解膠邊有沒有緊閉的話，可以把一張紙放在門縫中，看看雪櫃門能夠緊緊夾住紙張，如能夾住即密封情況良好；夾不住即要考慮更換膠條。

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台電再分享，如膠條老化出現變形情況，可以嘗試使用風筒吹，有機會能把膠條恢復原有形狀，節省更換膠條的成本。當然，如未能把膠條復原，就要盡快找專業人員更換，以影響雪櫃使用情況。

資料來源：Facebook@台電電力粉絲團