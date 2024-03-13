2024日本櫻花攻略｜開花日期／賞櫻景點以App追查，網上實時賞花｜計劃到日本賞櫻，當然要先做功課查定櫻花的開花日期及賞櫻地點！另外更有網上賞花網站讓大家在家中都能賞櫻。



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又到三月，相信不少人趁櫻花花期都計劃到日本賞櫻。今次為大家整理了多個網站和應用程式，方便大家找到開花時間及賞櫻景點。最後更附有網上賞花的方法，讓大家安坐家中都能輕鬆賞櫻。

查找開花時間及地點

雖然三、四月都是日本櫻花季，但全國各地的開花時間都大有不同。準備賞櫻的你當然要做定功課，搵定開花時間同景點，今次介紹2款App，讓大家可以更容易追櫻！

推薦app 1｜櫻花最前線 - 2024年預測

櫻花最前線 - 2024年預測(App Store)

「櫻花最前線」是由日本氣象株式會社開發的付費應用程式（HK$ 23.00），App中會提供最新的賞櫻資訊，一App在手即可查看開花時間及景點。

開花預測日期

開花預測日期功能(是日日本)

「櫻花最前線」收錄了日本全國約1000個賞櫻地點，每個景點的開花及滿開資訊日期都一應俱全，開啟GPS定位功能後，接近櫻花景點時更會發出通知，加上「儲印花」功能，昇華整個賞櫻體驗。

全國櫻花地圖

全國櫻花地圖(是日日本)

App內附有賞花地圖，方便大家計劃行程時尋找附近的賞樓景點。App內會以由花芽至完結劃分多個階段，每個階段都有相應的代表顏色和圖示，方便大家預好時間，欣賞不同階段的櫻花。

我的櫻花日曆

我的櫻花日曆(是日日本)

當找到心儀的賞櫻地點後，可以在App內收藏查看，景點的開花和滿開日期都會一同記下，在編排行程時可以預測當天是否到了開花期，從而調整行程。

推薦app 2｜是日日本 - 指尖上的櫻花大全

是日日本 - 指尖上的櫻花大全(是日日本)

「是日日本」的資訊同樣來自日本氣象株式會社，不想付費購買「櫻花最前線」的朋友可考慮使用。

各地景點的開花預測時間

各地景點的開花預測時間(是日日本)

在全國各地都道府縣內的「活動」分類中都會有「櫻花」活動，只要選擇「縣內開花時間」即可查閱開花的詳細資料，包括了現時開花進度、預測開花日期和滿開日期，介面清晰易用，即使不懂日文也容易理解。

熱門賞櫻景點排行榜

熱門賞櫻景點排行榜(是日日本)

想知道哪裡是人氣賞花之地？可以點選「縣內熱門賞櫻」，查看當地的人氣賞櫻地點，以及開花時間預測。

縣內櫻花地圖

縣內櫻花地圖(是日日本)

點選「縣內賞櫻地圖」後，即可以地圖方式查看賞櫻景點開花情況，開方便計劃行程，開花情況會以可愛的圖示來表達，分別為「未開」、「開花」、「50%滿開」、「80%滿開」、「完全滿開」和「結束」，簡單易明。

網上賞花網站

想要查看賞櫻景點的實時狀況，甚至想在家中賞櫻的話，可以在觀看日本地區的「櫻花Live Camera」，以攝影鏡頭24小時直播賞櫻地點實況。無論是用來查看的櫻花景色，還是直接在家中賞櫻都十分方便。

東京—千鳥之淵

https://thegate12.com/jp/article/361

位於東京都內的賞櫻勝地「千鳥之淵」，交通十分方便，車站出來便有「千鳥之淵綠道」，沿路有櫻花樹道觀賞之餘，到了河邊更可以在皇居護城河划船，於河上欣賞櫻花美景，適合一家大細或情侶同遊。Live Camera連結

奈良—談山神社

談山神社(KANKO TAXI)

每逢櫻花季談山神社都會舉行「神幸祭」，不僅會有本地人參加，亦有不少外地遊客特意前來觀看。神社內有一棵樹齡超過600年的淡墨櫻，這棵被列作天然紀念物的淡墨櫻，其花瓣會由淡粉色變成白色再轉為淡墨色。將花開花落整個過程展現出來。古風神社與櫻花交織，形成令人醉心的景色，去奈良旅行的朋友千萬不要錯過。Live Camera連結

熊本—熊本城

熊本城(Travel Japan)

位於日本九洲的熊本城擁有逾800棵櫻花，除了圍繞主城的櫻花外，城內的「監物台樹木園」以及護城河畔更有精緻的枝垂櫻，讓人可以欣賞到不同的櫻花。而當櫻花祭時，熊本城會於夜間點燈，與天守閣相互輝映，是個觀賞夜櫻的好地方。Live Camera連結