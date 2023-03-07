網上睇櫻花 遊日前實時確認開花狀況最方便 附最新櫻花開花期預測｜疫情逐漸過去，世界各地的旅遊也重新開放，相信不少人都心思思想趁3、4月的櫻花花期去日本賞花吧！以下介紹網上觀看櫻花景點實時Live Camera，可以即時確認各地的櫻花開花情況，讓你可隨時因開花狀況而調查行程或決定去哪個景點；同時附上日本最新櫻花開花日期預測。



即睇日本花見靚景唔使到埗再坐幾個鐘車

日本不少地區都有「櫻花Live Camera」，以攝影鏡頭24小時直播賞櫻地點的現況；如果已安排了今個月去日本賞櫻，便可以用這些Live Camera來確認各地櫻花的開花情況，再決定去什麼地賞櫻追花。如果湊不到假期趕今年去日本賞櫻，或是怕賞花期去旅遊人多擠迫的話，網上賞櫻亦不失為一個折衷之法；雖然網上睇始終不及現地睇實物，但畢竟不少賞櫻勝地並不位於東京市中心而是位於東京近郊以至其他縣市，由東京出發可能需要坐幾個鐘車才能到達，就算趁著櫻花期去了日本旅行，都未必有心機實際去。以下提供幾個日本賞櫻熱點的Live Cam，方便check開花狀況或在家賞櫻。

河津櫻



位於伊豆的河津町，以「早櫻」聞名，當地的櫻花向來比其他櫻花開得更早，現時在Live Camera已可看到部份櫻花已經開了。Live Camera連結

http://kankou.town.kawazu.shizuoka.jp/attraction/147/

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東京千鳥之淵



東京都內的賞櫻名勝之一，交通方便之餘在車站出來便有「千鳥之淵綠道」沿路就有櫻花樹夾道可賞，到了河邊還可以在皇居護城河撐艇仔，欣賞兩岸滿開的櫻花。Live Camera連結

https://thegate12.com/jp/article/361

台場海濱公園



東京都內的賞櫻名勝之一，特點可以有以「彩虹橋」為首台場海灣景色配合櫻花，公園附近也有「AQUA CITY ODAIBA」及「DECKS東京Beach」等商業設施；可在公園悠閒的眺望櫻花，也可在附近餐廳邊食邊賞花。Live Camera連結

https://resort.boy.jp/wordpress/misc/odaiba-sakura/

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目黑川



東京都內另一賞櫻名勝地，目黑川沿河兩岸800棵櫻花樹齊放，入夜後還會點燈可賞夜櫻景色。另外是今年會復辦「目黑川櫻花祭」（中目黒桜まつり），會份外熱鬧。Live Camera連結

https://www.anniversary-cruise.com/cruising-navi/cherryblossomparty/205738/

吉野山千本櫻



位於奈良的吉野山是關西地區最強賞櫻地點之一，整座山有超過3萬棵櫻花樹，隨便一個角度都能一眼到過千棵櫻花樹，所以有「千本櫻」的別稱。花開時隨了有漫山遍野的櫻花海，還可順路旅覽歷史名勝和獨有美食。Live Camera連結

https://jp.zekkeijapan.com/article/index/1463/

白石川堤 一目千本櫻



位於宮城縣的白石川堤，河畔有1200棵櫻花樹，由於附近沒有遮蔽物視野開闊，一眼就能看盡綿延的上千棵櫻花樹，因而被稱為「一目千本櫻」，是日本東北地區最享負勝名的櫻花勝地之一。Live Camera連結

https://jp.zekkeijapan.com/spot/index/573/

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最新櫻花開花預測已出 東京、福岡3月18日開花

日本氣象新聞公司（Weathernews）已經釋出最新一輪的櫻花花期預測，兩大港人旅遊熱點東京和福岡預計會在3月18日開花；而通常由開花到完全滿開需要一星期至10日左右，換言之如果目標的開得最燦爛的櫻花，就要在這個日子再加上7日左右來調整行程。如果打算今年去日本賞櫻、想緊貼最新櫻花情報，日本有多個櫻花資訊網站如「櫻花最前線」、「櫻花頻道」等，可以之作參考來調整行程。