【狗．健康】狗狗生白頭髮　是未老先衰先兆？

眾所周知，撇開基因問題不談，壓力和焦慮讓人易生白髮，狗狗是不是也一樣呢？美國的學術研究人員為了找出答案，慎重的針對400隻1至4歲的年輕狗，搜集資料，結果證實我們的同伴動物也會因為壓力而早老！

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文：呂幼綸

《生命科學（LifeScience）》網站報導，主導這項研究的卡米爾．金（Camille King）是北伊利諾大學的博士，目前從事動物行為研究，因為長期和狗相處，而心懷好奇。她和研究人員前往狗公園、動物醫院等地方，找到400隻1至4歲的年輕狗，研究牠們口鼻部的白毛出現狀況。

400隻狗的飼主，則必須作答一份有42個題目的問巻，包括狗的行為、年紀和健康情況。研究人員還為狗拍攝臉部特寫鏡頭，好和問卷做比照。狗的行為指標包含: 獨自在家時，會不會破壞物品？進入新環境時，會不會掉毛？面對大群人時，會不會畏縮？以及狗總是跳上跳下的激動反應。

研究人員針對狗的口鼻部位，觀測白毛的生長狀況，並分為0~3的4種級距，以顯示早老的程度。（台灣動物新聞網／dailymail.co.uk）

結果發現，巨大聲響和陌生的人、動物，都易引發狗的焦慮，而母狗的早生白髮情況比公狗多；其他像是體型大小、有無絕育、疾病醫療等，則沒有顯著關聯。

而過往的研究也曾顯示，壓力會促使老鼠加速老化和毛髮變色。研究人員表示，這項調查結果非常具有實用性，而且有助於動物福利的提升，因為日後可以藉助狗的口鼻部位生長白毛的情況，了解牠們是否經歷過大的壓力、恐懼，並可透過行為改善課程去協助牠們解除壓力。

400隻狗的調查結果顯示，巨大的聲響，和陌生的人、動物，都易引發狗隻焦慮和激動，導致牠們早早長出白毛。（台灣動物新聞網／dailymail.co.uk）

【本文獲「台灣動物新聞網」授權轉載，原文：焦慮、壓力 讓狗狗早生白髮！】