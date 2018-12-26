糖尿病成貓狗殺手　留意你的寵物有這些病徵嗎？（上）

糖尿病在貓狗中非常普遍，約每200隻貓便有1隻患糖尿病，而每300隻狗中也會有1隻患有此病。肥胖是最主要的致病成因，尤其在貓隻身上，肥胖的貓隻患上糖尿病的機會比「正常」體重的貓隻高出四倍。

甚麼是糖尿病？

血糖代謝通常是由荷爾蒙胰島素控制的，胰島素會降低血液的糖分，而糖尿病則是血糖代謝失調的內分泌疾病。有趣地的是，貓狗患上糖尿病的原因卻不一樣！

肥胖是糖尿病的最主要致病成因。（Getty Images）

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胰島素不足或阻抗均可致血糖過高

狗隻患上糖尿病是因為身體未能產生足夠的胰島素，醫學上統稱第一類型或是胰島素不足；貓隻則因為身體不會有效地根據所產生的胰島素來作出反應，醫學上統稱第二型糖尿病或是胰島素阻抗。無論是那一種原因，結果皆是血糖過高！這使患病動物容易受到感染，例如膀胱炎，以及對其他器官會產生負面影響，如腎功能衰竭和白內障等。

貓狗如出現血糖過高，將對其他器官會產生負面影響，如腎功能衰竭和白內障等。（Getty Images）

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如果不及時治療，糖尿病會影響其他器官系統，當毒素（酮素）在身體內累積後會引致酮症酸中毒（DKA），這是危及生命的緊急疾病，是可以致命的。

糖尿病最常見的病徵是變得容易口渴和尿頻。（Getty Images）

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糖尿病有甚麼病徵？

最常見的病徵有：變得容易口渴和尿頻，雖然食慾增加，但體重卻會下降和嗜睡。狗隻可能會患上白內障，貓隻則會有後腿發軟的跡象。在更嚴重的情況下，即出現酮症酸中毒，寵物不但會有以上特徵，更會出現嘔吐和腹瀉，身體變得虛弱，最終會昏厥，甚至會陷入昏迷。

（待續）

撰文：香港愛護動物協會註冊獸醫服務副總監及首席獸醫桂珍

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「糖尿病—『甜蜜』的背後」】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）