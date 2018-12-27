【糖尿病】貓狗患病也不用怕　做好這2件事即可控制病情（下）

糖尿病可通過臨床症狀及血液測試等方法作診斷，獸醫在大部份情況下均會使用胰島素治療法，要求寵主在家注射胰島素。另外，飲食對糖尿病病情亦有極大影響，寵主必須控制貓狗們的飲食，而貓狗的飲食療法也各有不同。

如何診斷？

糖尿病是可以通過臨床症狀、生理測驗、血液及尿液測試作診斷，以判斷血糖上升情況（高血糖症）和尿液中的糖份（尿糖症）。此外，全面的血液測試會顯示其他器官會否受影響如腎臟等；由於患糖尿病的動物可能出現尿道感染，可以採取尿液培養以確定是否受到感染。

糖尿病是可以通過臨床症狀、生理測驗、血液及尿液測試作診斷。（Getty Images）

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如何控制／治療？

與人類相同，視乎病情輕重為動物進行治療。大部份情況會使用胰島素治療法，動物需要每天在家中進行兩次胰島素注射。

為照顧患有糖尿病的寵物，獸醫會與主人深入商討疾病的進程，在家中進行監測，對症下藥和調節生活習慣都對疾情至關重要。寵物主人的照顧是很重要，起初可能令主人感到害怕，但主人可以很快學會如何為寵物注射和監測他們的寵物！

獸醫多數會使用胰島素治療法，動物需要每天在家中進行兩次胰島素注射。（Getty Images）

管理飲食習慣對控制糖尿病有十分重要的作用，但要注意貓狗的糖尿病類型是不同的。貓隻需要餵飼含高蛋白質、低碳水化合物的糧食。如果及早發現確診糖尿病，約60%至90%的貓隻可以單憑控制飲食就能令病情好轉！狗隻的飲食安排則取決於牠們的體質是肥胖或瘦削，而每隔12小時才餵飼一餐也有助控制血糖。

另外，在家監控的話，主人可以使用尿液試紙檢查尿液中的糖份、控制寵物的飲水量、體重和血糖，情況就有如人們控制血糖般！

貓隻需要餵飼含高蛋白質、低碳水化合物的糧食。（Getty Images）

狗隻的飲食安排則取決於牠們的體質是肥胖或瘦削。（Getty Images）

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要明白糖尿病，以及掌握如何治療及護理技巧，主人需要消化大量的資訊！但若有良好的護理和定期與獸醫溝通，糖尿病會是一個可治癒的疾病，令心愛的寵物更長壽、更快樂和更健康。

撰文：香港愛護動物協會註冊獸醫服務副總監及首席獸醫桂珍

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「糖尿病—『甜蜜』的背後」】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）