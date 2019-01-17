訓犬師教你基礎功　領養成年毛孩無難度

以領養代替購買當道的現在，有許多人會到收容所或民間保育場領養流浪狗，而大多數都已經是成犬。雖然成犬有些行為已經定型，不過就跟幼犬也需要教育一樣，最重要的是飼主要願意花時間、有耐心！ 旅居瑞士的導盲犬訓練師Mojito，傳授了幾個小秘訣，讓大家可以有正確的訓犬基礎。

Mojito表示，這些居家訓練的內容，不僅是對家裡已經有養狗的飼主很實用、對那些有計畫要養狗的家庭也很值得一聽。首先，不論是從收容所、或是保育場領養，在把狗狗帶回家之前，都應該要先帶牠去大小便，如此一來可以減少牠可能一回到陌生的新家就犯錯的機會。



旅居瑞士的導盲犬訓練師Mojito，日前參與緝毒犬退訓犬送養會時，向領養人們講授狗狗訓練方式。（台灣動物新聞網）

在帶狗狗回家的路上，不管飼主是開車、騎車，小型狗應該盡量放在運輸籠裡面，大狗的話一定要人先上車、坐穩了，接著才讓狗狗坐在雙腳中間，關上門前也要防止車門夾到狗狗的尾巴。不該讓狗狗養成可以在車上亂跑、亂跳的習慣，以免日後很容易造成交通危險。

大型狗應該要學會乖乖坐在車子裡，建議前座座位可以推到最後，才有空間容納。 （台灣動物新聞網）

在剛帶狗狗回家的第一個禮拜，飼主應該先不要邀請親朋好友到家中看狗狗，因為這段時間是相當重要「建立關係」的時期，狗狗需要時間熟悉陌生的新家，如果這時候馬上有陌生人來造訪，反而會造成狗狗過度興奮、或害怕，是不利於飼主和狗狗培養感情的。

當狗狗進入家庭後，飼主一定想進行一些基本訓練，例如：簡單口令服從（坐下、趴下、等待）、吃東西的好習慣、乖乖散步等等。在指令方面，Mojito建議可以用英文，一來因為對狗狗來說比較明確、不容易受干擾，而且英文的指令聽起來語氣比較強烈，像是：Sit(坐)、Wait(等)、Good (好棒)、Stay(待著)、Down(趴下)等等。

女性飼主講話通常較溫柔、姿態也常常放很低，Mojito建議要學會下達明確指令，反而不會讓狗狗無所適從。（台灣動物新聞網）

但是Mojito建議不要使用OK、而說Go free(做你要做的事、解除指令用)，因為OK在生活中太常用到，會讓狗狗搞混。Mojito也笑說，常常會在路上看到女生飼主對著狗狗心急的大喊大叫，她說，女生要學會「優雅」地教狗，在給指令的時候，一定要明確、不要一直重複，否則久了狗狗會以為那只是「背景音樂」、而覺得不重要。這些小技巧，你都學會了嗎？

【本文獲「台灣動物新聞網」授權轉載，原文：領養成犬 訓犬師教你基礎功】