【10 Year Challenge】寵物有幾多個十年？當年的牠現在已經…

最近大家Facebook和Instagram上是不是出現一堆十年前後的對比照啊？沒錯，這股從國外傳來的「#10yearchallenge」風潮，讓明星一窩蜂把2009年和2019年的照片拿出來，炫耀外表身材根本沒變嘛～不少身邊的朋友也po舊照曬曬黑歷史，當然也有很多創意圖片出現啦。比方說這個……

嗚嗚～好有感阿。（爆廢公社）

但在這股歡樂的挑戰風潮下，有張對比照讓所有養寵物的飼主都吞了一顆大洋蔥，直喊：「秒懂～會難過」！

看過的飼主表示：「別這樣，我家也有養狗啊」、「天啊……這個我不行」、「我看了眼淚快掉了」、「秒噴淚！」、「一秒鼻酸」、「怎麼丟一個大洋蔥啦」、「我家的狗狗一天比一天虛弱，每天都怕那一天的到來。」、「不想面對，我家狗狗也是2009出生，不過現在還活潑亂跳，希望還能多陪我好幾年」、「這就是養寵物難過的地方，陪伴的時間太短了」。

這張對比照讓所有養寵物的飼主都吞了一顆大洋蔥。（爆廢公社）

陳奕迅唱的「十年」之所以經典，就是在於蘊含了時間的無情，10年之間可以改變的太多，而這說長不長的10年，正好是寵物一生的壽命啊～狗的平均壽命約有13年，貓則長一點約在16年，都撐不過下一個20年挑戰。

「我懂這照片的感傷，我剛經歷」、「我家貓才剛走……」、「我們家的小黑今天早上離開的」、「4年前了，我的八哥15歲走了，到現在還不能釋懷！」、「小時候最愛的秋田犬，發情期到了居然離家出走不回，害我哭好久」。

2008年，從繁殖場被救出而來到我家，2014年初，還有力氣咬我的手。2016年底，努力撐到女兒出生。2019年初，剩下我牽着女兒的手。看着這文，又勾起了我對牠強烈的思念。

10年之間可以改變的太多，而這說長不長的10年，正好是寵物一生的壽命啊。（爆廢公社）

不管如何，好好珍惜寵物陪在身邊的時光，趕快給毛小孩一個溫暖的擁抱吧～

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】