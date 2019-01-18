【10YearChallenge】7件求學小事　就算過十年都記得

開罐
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求學時代永遠是人生最難忘的時期，當中發生的所有事，如花名、theory及課文。即使畢業了N年，仍然記憶猶新。以下7件讀書時必遇過的事，你又有沒有印象？

（《一事無成》MV截圖）

1. MK歌歌詞

「無言的親親親親侵襲我心」，
這些廣東歌的歌詞，
每一粒字都是有聲的。
即使去到現在，
只要一播前奏，
就能完整地一字不漏地唱出來，
甚至比中學背誦過的課文還要熟悉。

（《你的名字》劇照）

2. 花名/全名

中學時代永遠是人生最難忘的時期，
當中發生的所有事，
即使畢業了N年，
仍然記憶猶新。
尤其是老師及同學的花名，
甚麼高吳、肥黃、飛機張等…
總之有關中學的所有全名及花名都能記得一清二楚。

（《多啦A夢》截圖）

3. 同學尷尬事

正所謂「睇人_ _最開心」，
有關於自己的尷尬事永遠都會「選擇性忘記」。
但總是有一堆好同學
幫自己記得一清二楚。
無論小如上堂漏M，
還是大如早會電話響。
即使去到關愛座的年齡，
都會被拿出來恥笑。

（網上圖片）

4. 各種禱文

作為一個讀了12年教會學校的小編，
一聽到「天主經」這三個字，
腦海就會立即浮現整篇經文，
中英對照都可以。
不止是天主經，
聖母經、玫瑰經、聖三光榮經，
還有各種的聖詩詩歌，
有時真的佩服自己的記憶力…

（圖片來源：Intelligent_Economist）

5. 中學theory/課文

一提起求學時期洗腦式的事物，
不得不提起各科的課文及理論。
中文有《出師表》、《六國論》、《師說》；
數學有「畢式定理」、「sin cos tan」、「SSS SAS ASA AAS」；
經濟則有「機會成本(highest value option forgone)」、
「供應及需求(demand & supply)」、
「邊際回報遞減定律(law of diminishing marginal returns)」等。

（《請回答1988》劇照）

6. 閨蜜屋企電話

「煲電話粥」
可說是學生時代的基本動作，
低form的時候大家仍未有自己的手提電話，
因此一定要記好大家的屋企電話號碼，
才能方便自己傾電話。

（《復仇筆記》劇照）

7. 初戀

初戀不只是指自己的戀愛對象，
暗戀對象也可以是自己的「初戀」。
例如鄰校男神的全名，
利申小編至今仍然非常記得。

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