【狗醫生】松鼠狗由叛逆少年變溫柔小狗　全靠金毛好朋友相助

你知道嗎，狗狗也能做醫生喔！20世紀70年代，科學家們發現，在與狗狗相處時，人的血壓會下降，釋放壓力和緊張的情緒，從而減輕孤獨和沮喪的感覺。在中國大陸，先後有275條狗狗上崗成為了狗醫生，目前在職的有112位狗醫生。牠們集中在成都、廣州、深圳，免費陪伴老人、特殊兒童丶殘障人士、孤兒等人群，從2004年開始，一共服務了超過700次！

科學家們發現， 在與狗狗相處時， 人的血壓會下降， 釋放壓力和緊張的情緒， 從而減輕孤獨和沮喪的感覺。（一条提供）

狗狗永遠不會嫌棄人類的外表、病痛或是殘疾，牠們會盯著講話者的面部，根據語調和語速，迅速做出反應，有時只是親切地搖搖尾巴、舔舔對方，有時接受對方的撫摸、擁抱和餵食，就能重新幫這些人找到生活的樂趣和希望，這些都是人類難以做到的！

▼▼▼按下圖看看不同背景的「汪星人」們是怎麼當上狗醫生的！

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▲這些大小不同、品種不同的狗狗，都是能夠治療和關懷人類的醫生！

「狗醫生」項目是由亞洲動物基金在大陸的分支機構。「亞動諮詢」在中國開展的動物輔助治療項目，目前在成都、廣州和深圳三地開展。

▼▼▼想知道屋企嘅爰犬可唔可以做到「狗醫生」​嗎？按下圖了解更多：

需要參加什麼樣的考試，才能成為狗醫生？

考試中，考官會揪狗狗的耳朵，朝牠們臉上吹氣，捏牠們的腳掌，甚至還會從背後嚇唬牠們，因為這些行為，可能是一些老人或孩子對狗狗做的事，所以如果狗狗能做到不叫、不咬，那才具備了最基本的成為狗醫生的條件。考試的通過率通常只有30%喔！

狗醫生是怎樣工作的？

狗醫生進行探訪的時候，會接受被探訪者的撫摸、擁抱和餵食，這一過程相當於「治療」。

狗醫生服務對象有哪些？

對於一些自閉症兒童、殘疾人、孤兒，或是需要陪伴的老人、病人，甚至精神上受到創傷的人，狗醫生的陪伴都有比較好的舒緩效果。一些自閉症兒童，和人交流的時候會非常緊張，但面對狗狗時，卻能夠放鬆下來。

狗狗當醫生為何有治療作用？

狗狗具有靈敏的聽覺，會盯著​​講話者的面部，根據講話者的語調、語速變化做出反應和表情。而且面對特殊兒童、老年人或是殘障人士，狗狗永遠不會嫌棄他們的外表、病痛或是殘疾，這樣能幫助患者建立信心，重新體會到生活的樂趣和希望。這都是人類難以做到的！

狗醫生對狗的品種有要求嗎？

狗醫生對狗狗的品種沒有要求哦，唯一的要求就是狗狗的脾氣一定要好！雖然大型犬的性格相對溫順，更容易成為狗醫生，但也不乏聰明乖巧的小狗逆襲成狗醫生。

▼▼接下來，看看一位狗醫生的心路歷程吧！

來福今年13歲，生活在深圳。（一条提供）

在中國大陸目前在職的狗醫生裡，只有兩隻是松鼠狗（博美犬），其中一隻就是來福。來福今年13歲，生活在深圳，牠4歲的時被送到潘佐和雷弈的家，完完全全是一個叛逆少年。愛記仇、報復心重、情緒敏感……愛躲在衣櫃裡。爸爸媽媽訓牠幾句，牠就偷偷對著桌子腿撒尿。

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潘佐覺得，來福這樣的脾氣可能是因為缺乏安全感，所以他和太太決定，要用愛來感化牠！從這以後，潘佐和雷奕經常會給來福梳毛，平時多抱抱牠，摸摸牠，知道來福臭美，給牠買小髮夾、小圍兜，帶牠出去玩，不小心養成了來福愛逛街的習慣，慢慢地，來福開始願意親近人了。

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潘佐的另一個女兒，金毛犬花生，當時已經是一名駕輕就熟的狗醫生了，每隔一段時間，花生就會戴上神氣的紅色領巾，去探訪各種各樣的大人小孩，給他們摸一摸，跟他們做遊戲，大家都誇讚：花生真乖呀！

每隔一段時間，花生就會戴上神氣的紅色領巾， 去探訪各種各樣的大人小孩。（一条提供）

來福那麼傲嬌，哪裡肯看著花生受表揚，於是牠偷偷觀察花生在家的行為舉止，如果花生受到表揚了，那就學習一下牠是怎麼做的；如果花生被懲罰了，那這樣的行為我一定不能做！憑著超出一般小狗的機靈，來福的表現也越來越棒。「那不如也讓來福去考狗醫生吧！」考試前，一家人都替來福捏把汗，沒想到在考場上，面對考官一系列的「蹂躪」、「折磨」，來福面無懼色，鎮定自若，結果順利地通過了考試。

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2016年開始，來福也是正式上崗狗醫生了，第一次參加探訪的時候，來福剛開始有點緊張，被撫摸的時候一動都不敢動，但牠很快就適應了，小朋友們玩得也很開心。由於來福身材小小的，老人家特別喜歡把牠抱在懷裡，也有很多人開始誇獎：來福真乖呢！來福會得意地搖搖尾巴。

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每年，狗醫生項目會從100多位狗醫生中，評選出13位優秀者，花生是去年的優秀狗醫生，花生領獎的時候，來福羨慕得眼睛都紅了。今年來福的出勤次數很多，說不定也有望被選上。雷奕很感慨，一些老人因為花生和來福的陪伴，展露出許久未見的笑容，也有一些特殊孩子，正悄悄地在發生轉變。有一個自閉症孩子，平時除了喊爸爸媽媽，其他什麼都不會說，但在一次探訪活動的結尾，他居然模糊地喊出了狗狗的名字，他的媽媽都哭了。狗醫生雖不能真正完全治愈病症，但卻可以通過持續性地探訪來緩解一些症狀。一些特殊孩子的父母看到這些改變，紛紛想養狗來給孩子治病。但志願者告訴我們，自己養的狗狗未必能符合狗醫生專業的標準，要達到好的效果，必須持續性地探訪，並且還需要專業人士的介入，因此還是建議尋求專業機構的幫助哦！

▼▼▼按下圖看更多花生和來福出勤的花絮：

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