黏鼠板誤傷常見！　流浪幼貓受困奄奄一息　獸醫沙律油救助

又發生動物遭黏鼠板黏住的事件，這一次受害的是一隻小貓咪！日前在新北市新店區有民眾在自家車庫內發現一隻虎斑色小貓受困黏鼠板上奄奄一息，將小貓連同黏鼠板裝至箱子內送至鄰近的新店動物之家求助，隨後獸醫師利用沙律油及麵粉幫助小貓咪脫困，康復後的貓咪也順利被民眾認養。

新北市動保處指出，日前在新店區莒光路有民眾在自家車庫內聽見一陣陣喵喵叫聲，於是循著貓叫聲前往查看，意外發現到一隻小貓被困在用來除鼠害的黏鼠板上動彈不得，隨即先將小貓連同黏鼠板裝在箱子內送至新店動物之家求助，動物之家員工認為受困的小貓情況非常虛弱，火速再將小貓送至擁有完善醫療設備的毛寶貝醫療中心診治。

醫療中心獸醫師毛品樺先是利用保溫燈避免小貓失溫，再使用沙律油塗抹降低黏鼠板上的黏著力，緩緩將貓咪與黏鼠板分離，之後再用麵粉覆蓋身上附著的黏膠後搓掉油脂，前後大約花費將近1個小時才順利幫助小貓脫困，獸醫也表示，由於小貓受困時都沒有進食，身體非常虛弱而且有脫水的現象，因此當務之急先讓牠離開黏鼠板並給予食物及飲水，脫困之後小貓雖然一直很有戒心，但是在不斷的安撫後就放心的進食。

俗話說「大難不死，必有後福」，順利脫困的小貓在回到新店動物之家收容後，過沒幾天一名陪同朋友到新店動物之家認養犬隻的熱心民眾，無意中看見小貓就試著和牠互動，在餵食的過程中覺得牠十分親人，又從動保員那得知牠才剛從黏鼠板脫困，覺得非常心疼，於是決定認養，並將牠取名為「CUCCI」。

由於動物受困於黏鼠板的事件層出不窮，新北市農業局局長李玟也呼籲，使用黏鼠板捕捉老鼠，雖然沒有違反《動物保護法》，但是卻會傷害老鼠以外的其他動物，動保處救援團隊過去就曾接獲過黏鼠板黏到各類動物如白頭翁、鼬獾、台灣藍鵲等野生動物，甚至連捕食老鼠的蛇類都有紀錄，因此使用黏鼠板時務必謹慎，避免造成其他動物受傷甚至死亡。

【本文獲「台灣動物新聞網」授權轉載，原文：浪貓受困黏鼠板 沙拉油助脫困】