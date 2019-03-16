【不知主人離世】拉布拉多犬醫院門外守候一星期　等主人帶回家

寵物與飼主之間往往有著深厚情誼，即使是生離死別也無法斬斷這份羈絆。在阿根廷一醫院門外，一頭忠心的拉布拉多犬在原地等候超過一周，只為迎接主人出院。然而，牠的主人原來已經病逝，再無法與牠一同歸家。

在阿根廷北部的Pablo Soria醫院門外，躺著一頭拉布拉多犬，牠的名字叫「Toto」。牠在這裏已經等了整整一星期，等著留院中的主人再次牽著牠一起回家。傻傻等待的牠並不知道主人離世的噩耗，每天坐在醫院門口不願走。

這頭忠心的拉布拉多犬在醫院門外等候一周，只為迎接主人出院。（Twitter@CEN）

據當地媒體報道，Toto本是在其主人的親友帶領下，到醫院見主人臨終前的最後一面。可是，親友們把牠帶到醫院後，卻忘了帶牠走，牠被遺下在醫院門口。

阿根廷北部的Pablo Soria醫院。（Google Map）

領養者要防止牠再逃到醫院

當地動保機構職員Fatima Rodriguez聽聞Toto經歷後，馬上為牠尋找暫養家庭及新主人。Fatima表示：「有意領養Toto的人士必須把牠安置在密封的房子，否則牠可能會逃到醫院門外繼續等待。」正負責暫養Toto的人士也指：「牠似乎認為主人總有一天會帶牠回家。」

經獸醫檢查後，發現現年6歲的Toto已經絕育，但其中一隻手掌需要進行手術。牠性格溫馴友善，而且喜歡被撫摸。

Toto被遺下在醫院門口。（Twitter@CEN）

拉布拉多犬天性溫馴而且忠心，因此經常被訓練成治療犬、救援犬及導盲犬等等，成為人類忠實的伙伴。