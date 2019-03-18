【遺愛人間】主人自製餐椅照顧患病老狗　離世後轉贈同路人

狗友群組裡，不時有狗主把逝世愛犬的物資捐出來，希望能幫助有需要的狗狗們。 美國有位主人，在愛犬離世後捐出了一張自製的「嬰兒餐椅」，大家都對此感到好奇。原來她的愛犬患上重症肌無力症，令牠無法正常消化食物，需要「立食」來幫助消化.....

Daisy自患病後，主人便製作餐椅，讓牠可以立食。（Grace Jones Facebook圖片）

Daisy是Grace多年前領養回來的狗狗。當時有人把Daisy送到Grace女兒上班的雜貨店裡，指牠需要一個新的家。Grace的女兒便自告奮勇把牠帶回家，成為了一家人。

在2017年夏天，剛滿10歲的Daisy出現呼吸問題，醫生診斷發現牠患有重症肌無力症，假如以一般進食姿態用餐，會導致牠消化困難。因此，醫生建議牠以直立的姿態進食。

按圖看主人自製的餐椅↓↓↓↓↓

為了讓Daisy能舒適地用餐，Grace的先生決定為牠製作一張餐椅，讓牠每次飲食時，都可以在坐在餐椅上挺直腰背，更容易消化食物。

Grace最初都擔心Daisy難以適應，但意外地牠非常喜歡這張餐椅。每次吃飯前，牠都會急不及待跳到椅子上，而且還會自動把托盤拉下來，等待Grace為牠準備食物和清水：「牠竟然聰明得會拉下托盤，在椅子上等我們！」

Grace很喜歡帶Daisy外出遊玩。（Grace Jones Facebook圖片）

Grace經常會帶Daisy到不同的地方遊玩，自牠患上重症肌無力症後，他們外出定必會帶著那張餐椅，每當Daisy走累了，Grace便會把餐椅拿出來，讓牠「坐下來」休息、喝水。

他們一直無微不至地照顧Daisy，讓牠能夠安享晚年。去年，Daisy安詳地離世，Grace在網上發文希望把這張餐椅捐贈給同路人，讓這份愛能夠延續下去。