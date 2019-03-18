焦慮症狗狗要穿衣服才停止發抖　窩心爺爺親手打造精美衣櫃

一般狗狗都不太喜歡穿衣服，但原來也有狗狗極喜歡穿衣服的。 這隻生活在美國的狗狗，原本是一隻流浪狗，雖然牠被收養了，但回到家中身體不停發抖，醫生說牠懷疑患了焦慮症。很神奇地，狗狗穿上了衣服便停止發抖。主人也因為此，替牠買了不少可替換的衣服。但由於越買越多，堆放在一起也不美觀。主人的爸爸，更窩心地為狗狗打造了專用衣櫃。

這麼多人待我好，我有點怕醜。（twitter@heyitslilyyy）

這隻可愛的小狗名叫Pluto，曾是一隻流浪狗。幸好主人Lily將牠帶了回家，從此成為家中一分子。但主人留意到Pluto經常在顫抖瑟縮，於是帶著牠到獸醫處檢查。獸醫表示，Pluto曾被人遺棄，抖震可能是因焦慮而造成。

~點擊圖片看這隻喜歡穿衣服的Pluto~

主人會替Pluto添置潮流服飾，是否很型格呢？（twitter@heyitslilyyy）

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主人考慮到Pluto本身體型較弱小，曾懷疑牠是因感到寒冷而抖震，於是決定替狗狗添置外衣。出乎意表地，穿上衣服後的Pluto沒有再顫抖，而且顯得精神奕奕，更露出開心的笑容。由於看到Pluto穿衣後滿足的模樣，主人Lily也樂意為狗狗買下不少新衣服。

Pluto不用再流浪，牠一會幸福地生活下去。（twitter@heyitslilyyy）

但隨著狗狗衣服越買越多，外套、上衣、帽子、披風，再加上一些潮流服飾，狗狗衣服要存放得好快成一個困擾。幸好Lily的父親找到了一個完美解決的方法，就是度身打造一個精緻又美觀的小衣櫃給Pluto放衣服。

這個精緻的小衣櫃，相信很快又會再爆滿。（twitter@heyitslilyyy）

在Twitter裡，Lily表示父親只用了兩天時間，便完成了這個精美的衣櫃。而且看來Pluto也十分喜歡。「爸爸一直視Pluto為寶貝外孫，他真的十分疼錫狗狗。」不過，問題可能還未完，繼續添新衣的話，小衣櫃很快便會爆滿。但毫無疑問，屆時一定會再有解決方法，因為Pluto的主人對牠充滿了愛，會讓牠繼續開心生活下去。