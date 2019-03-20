【超溫馨】萌B為狗狗送上「愛的抱抱」　撫摸、親吻場面融化人心

不少家長都贊成小朋友跟貓狗相處，認為過程中能夠培養出孩子的愛心、責任心。 早前，有網民把愛兒與狗狗互動的影片上載到Facebook上，小孩輕撫狗狗的片段獲不少網民大讚！

早前，網友Kiwi在Facebook群組「米克斯傳奇」，上載了一段孩子與狗狗互動的溫馨影片。在影片裡，孩子不單撫摸著牠，還抱牠、親牠，不少網民們觀看後都大讚暖心！

超萌小孩與狗。（影片截圖）

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片中的狗狗叫作荳妹，牠是Kiwi在「流浪動物花園協會」領養回來的混種狗。牠被領養的時候，就只有8個月大，而且牠的性格比較膽小，突然轉換到陌生的環境，顯得害怕。牠都在家人睡著後，才敢出來活動，而且非常抗拒出門，Kiwi花了一年時間相處，牠才慢慢適應過來。

小孩剛出生已經跟狗狗荳妹一起。（受訪者提供）

在Kiwi的兒子出生後，原本膽小怕人的荳妹，竟然產生了極大的轉變。每當有陌生人靠近，牠便會提高警覺，「荳妹現在意識到自己是姐姐，會主動保護弟弟。」Kiwi平日亦會教導兒子怎樣跟狗狗相處，由於兒子從小就跟荳妹互動，現在雖然只有1歲4個月，但已經超喜歡動物，經常會跟荳妹討摸、討抱。

荳妹現在是姐姐了！（受訪者提供）

荳妹不單對弟弟照顧有加，牠在主人Kiwi懷孕時，亦非常貼心，經常陪伴在她身邊，即使玩耍時亦非常節制，不會撲到她身上。晚上睡不著，荳妹還會起床陪她。所以在兒子出生前，她就有感荳妹會是個好姐姐，結果當然沒讓她失望。