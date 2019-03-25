牧羊犬骨灰被賊連車偷走　狗主哀求歸還：牠是無可取替的

貓狗的壽命平均只有十餘年，比人類的壽命短暫得多，牠們卻在寵主的心裡留下不滅的烙印。 英國有位狗主日前出發到越南旅行，短短10天旅程轉眼結束，在家鄉迎接他們的卻是一個噩耗。因為當他回國後，被告之車子被賊人盜走，車上有除了有攝影器材外，還有愛犬Murray的骨灰。

16歲的Murray早在2016年離開了Alex。（Facebook圖片：Alex Lawrence）

任職攝影師的Alex，由於工作關係而居無定所，因此他與妻子一直居住在一輛白色的Citroen七人休旅車上。在他們出發到越南旅行前，Alex把車停泊在希斯洛機場附近的停車場。

當他回國後，停車場的職員卻告訴他們，車子被賊人盜走！車上有除了他們日常生活的用品外，亦有Alex賴以維生的攝影器材，總值超過英鎊7,000元（約港幣72 474元）。對他來說，錢財可說是身外物，令他感到最難過的，是失去愛犬Murray的骨灰。

自Murray離世後，Alex便把牠的骨灰放在車上，讓牠陪伴左右。（Facebook圖片：Alex Lawrence）

「我的人生幾乎在馬路上度過，一年有九成時間基本都在馬路上。無論我去到那裡，Murray都會陪伴著我，牠會跟著我一起工作。」Murray是一隻卡爾比牧羊犬，牠在2016年離世。Alex說：「當牠離開時，我覺得非常沮喪，我的世界好像失去了色彩。不想把牠獨自留在櫃子裡，希望我們之間仍然有聯繫。」自此，Alex便把牠的骨灰放置在車廂裡，希望沿路都有牠的伴隨。

Murray與Alex經歷了無數時光。（Facebook圖片：Alex Lawrence）

「相機和個人物品都只是身外物，可以再買回來。」即使失去工作的器材，Alex表現得很鬆容，但當他提到Murray，情緒便一度低落下來，「然而，世上沒有其他東西可以取代Murray。牠的骨灰對其他人來說，是毫無價值的。然而，對我們來說，是無可取替的。」

Alex和妻子居住用的七人休旅車。（Facebook圖片：Alex Lawrence）

根據停車場的閉路電視所見，有小偷在3月10日潛入停車場，並把車偷走。事後，他已立即向警方求助，可惜目前仍未有消息。