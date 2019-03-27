暖心交警助受困馬路走路顛簸流浪狗　伴行200米脫險

當你發現行車路上有隻流浪狗狗，你會有何反應呢？ 近日在安徽，便有一名交警在執勤期間，遇到一隻被困在馬路中央的狗狗。他二話不說便趨前，引領狗狗離開危險的車道，並順利將牠帶到行人路上。網民看到影片後，紛紛稱頌交警有愛心。

交警窩心的行為，受網民高度讚揚。（網上截圖）

影片在3月25日的安徽合肥拍攝，上載到網絡後旋即並被網民注意。據悉，當天一名交通警員正在執勤，發現在行車快線上，有隻流浪狗在徘徊。牠走路時顛簸緩慢，可能是曾受過傷。為了保護狗狗的安全，於是決定帶狗狗回行人路。

~點擊圖片看交警如何助流浪狗脫險~

一隻流浪狗在行車快線上徘徊，實在相當危險。（梨視頻）

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交警表示，看到流浪狗在車來車往的馬路上行走感到很危險，一來擔心狗狗的安全，二來行車時以狗狗這個高度很難被察覺，容易被車撞倒。發生意外也會造成交通擠塞，對任何人也沒好處。於是便引領著這隻流浪狗，沿著護欄步行近200米，才將牠送回安全的行人路上。

在護送狗狗期間，交警是「順著護欄，我在外面護著牠，讓牠貼著護欄走」，並稱狗狗「也是一條生命」，這些窩心的舉動，都令網民大讚。「如果每個人都這樣對動物多好」、「交警好暖啊！狗狗也很有靈性」、「交警哥哥不是只會冷酷地開罰單，也可以很暖心的」、「我覺得世界上還善良的人多一些」、「對生命的敬畏！值得稱頌」。